Detención de jóvenes tras robo y accidente en Resistencia

Dos jóvenes fueron detenidos en Resistencia tras un robo y un accidente de tránsito que involucró a un automóvil y una motocicleta.

Hoy 03:29

En un incidente que ha generado conmoción en la comunidad de Resistencia, dos jóvenes fueron detenidos anoche tras un robo y un posterior accidente de tránsito. El hecho ocurrió alrededor de las 23 horas, cuando un trabajador de transporte de 23 años fue víctima de un arrebato en la avenida Edison, entre Colón y Roque Sáenz Peña, jurisdicción de la Comisaría Tercera de Resistencia. Según su declaración, un grupo de jóvenes que se desplazaban en una motocicleta Honda Wave blanca le sustrajeron su teléfono celular Samsung A03 y se dieron a la fuga.

Inmediatamente después del robo, el damnificado decidió seguir a los sospechosos en su propia motocicleta. En un giro inesperado de los acontecimientos, los jóvenes colisionaron con un automóvil Toyota Etios en la intersección de la avenida Alberdi y Fortín Loma Negra. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que ambos ocupantes de la motocicleta cayeran sobre la cinta asfáltica, lo que provocó la intervención de los vecinos.

Tras el accidente, los residentes del área actuaron rápidamente y lograron retener a los jóvenes hasta la llegada de la policía. La intervención de la Comisaría Sexta Metropolitana fue crucial para el desarrollo del caso. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron la motocicleta Honda Wave y el teléfono celular Samsung que había sido robado, los cuales fueron secuestrados como parte de la investigación.

En consecuencia del siniestro, un adolescente de 15 años y el conductor del Toyota Etios, de 53 años, fueron trasladados al Hospital Perrando para recibir atención médica. Las autoridades están realizando las diligencias pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades de los involucrados.

Uno de los jóvenes, de 18 años, fue llevado a Sanidad Policial antes de ser trasladado a la unidad policial para continuar con las actuaciones necesarias. La Fiscalía en turno ha sido informada sobre el caso y será la encargada de establecer las medidas judiciales a seguir, como parte del proceso legal que se avecina.

Este incidente pone de manifiesto la creciente preocupación por la seguridad en las calles de Resistencia y el papel activo que pueden jugar los ciudadanos al intervenir en situaciones delictivas. La colaboración entre la comunidad y las fuerzas del orden es fundamental para combatir el crimen y promover un ambiente más seguro para todos.