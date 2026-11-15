Detenido por violencia de género en Santa Fe contra una adolescente

Un hombre fue detenido en Santa Fe por violencia de género y privación ilegítima de la libertad de su pareja menor de edad, tras una investigación ordenada por la Fiscalía del MPA.

Hoy 04:36

En un reciente operativo, la División Homicidios de la Policía de Investigaciones (PDI) de la Región I detuvo a un hombre acusado de violencia de género y privación ilegítima de la libertad de su pareja, una adolescente, en el barrio Abasto de la ciudad de Santa Fe. La intervención policial se produjo tras una denuncia que alertó sobre la situación crítica que atravesaba la joven.

Los primeros indicios de la investigación revelaron que el sospechoso había mantenido a la adolescente privada de su libertad, además de amenazarla y ejercer violencia física y psicológica en su contra. La Fiscalía del Ministerio Público de la Acusación (MPA) tomó el caso en sus manos, lo que llevó a la rápida movilización de las fuerzas de seguridad.

Con base en la información recopilada, los investigadores identificaron al agresor y determinaron el lugar exacto donde se encontraba la víctima. Esto permitió a los efectivos de la PDI realizar un allanamiento en una vivienda en el barrio Abasto, con la colaboración de unidades especiales, como el Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la Unidad Regional XIV.

Durante el procedimiento, los agentes lograron aprehender al principal sospechoso y rescatar a la adolescente, quien fue trasladada a un lugar seguro. Además, se confiscó un teléfono celular que puede ser crucial para la investigación. Esta acción refleja el compromiso de las autoridades en la lucha contra la violencia de género en la región.

Posteriormente, la joven fue atendida por personal especializado en el Área de Violencia de Género, donde recibió asistencia psicológica y fue entrevistada por profesionales en la materia. Este paso es vital para asegurar su bienestar y tratamiento adecuado tras haber sufrido una situación tan traumática.

Los resultados de las acciones policiales fueron comunicados a la Jefatura de la PDI Región I, que a su vez informó a la fiscal Ana Laura Gioria, quien está al frente de la unidad fiscal especializada en Responsabilidad Penal Adolescente. La fiscal ordenó que el hombre permaneciera detenido y se le realizara una revisión médica para evaluar su estado físico, además de continuar el proceso judicial correspondiente.

La calificación legal provisional del caso incluye la privación ilegítima de la libertad y amenazas en un contexto de violencia de género, lo cual representa una grave violación de los derechos de la víctima. Este incidente pone de relieve la importancia de la intervención oportuna y la colaboración entre las distintas fuerzas de seguridad y el sistema judicial para abordar y erradicar la violencia contra las mujeres.