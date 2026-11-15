Primera Nacional: Colón, Atlanta, Gimnasia de Jujuy y Ciudad Bolívar avanzaron en el Reducido en una jornada con incidentes

Los cuatro clubes consiguieron la clasificación a los cuartos de final. En tanto, el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú fue suspendido por una agresión al arquero visitante.

Hoy 00:09

El Torneo Reducido de la Primera Nacional comenzó a definir a sus clasificados a los cuartos de final, en una jornada que tuvo como protagonistas a Colón de Santa Fe, Atlanta, Gimnasia de Jujuy y Ciudad Bolívar, los cuatro equipos que lograron avanzar en la pelea por el segundo ascenso a la máxima categoría del fútbol argentino.

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Sin embargo, la fecha también estuvo marcada por un episodio de violencia en el encuentro entre Deportivo Madryn y Deportivo Maipú, que debió suspenderse durante el segundo tiempo por una agresión contra el arquero del conjunto mendocino.

En Santa Fe, Colón consiguió una ajustada victoria por 1-0 frente a Midland y aseguró su clasificación. El único gol del encuentro fue convertido por Federico Rasmussen durante la primera mitad, en un partido en el que el Sabalero logró sostener la ventaja hasta el final.

Por su parte, Atlanta empató 1-1 ante Estudiantes de Buenos Aires en Villa Crespo y consiguió su boleto a la siguiente instancia gracias a su mejor ubicación en la tabla. El equipo de Caseros abrió el marcador mediante Jorge Correa, pero Federico Álvarez apareció para establecer la igualdad que terminó favoreciendo al Bohemio.

Otro de los clasificados fue Gimnasia de Jujuy, que se hizo fuerte como local y derrotó 2-0 a Almirante Brown en San Salvador. Los goles llegaron durante el complemento, por intermedio de Mauro Cachi, de penal, y Mauro Argañaraz.

La sorpresa de la jornada la protagonizó Ciudad Bolívar, que consiguió una importante victoria como visitante al superar 2-1 a Temperley. El Gasolero comenzó ganando con un tanto del experimentado Gabriel Hauche, pero la visita reaccionó y dio vuelta el resultado gracias a los goles de Elías Martínez y Federico Peralta.

Incidentes y suspensión en Deportivo Madryn-Deportivo Maipú

Uno de los momentos más preocupantes de la jornada se produjo en Puerto Madryn, donde el conjunto local vencía 3-1 a Deportivo Maipú y parecía encaminar su clasificación.

Los goles de Fernando Bersano, Nazareno Solís y Luis Silba le daban la ventaja al equipo chubutense, pero a los 36 minutos del segundo tiempo el encuentro debió interrumpirse.

El motivo fue una bomba de estruendo arrojada desde la tribuna, que afectó a Nahuel Galardi, arquero de Deportivo Maipú. Ante lo sucedido, el árbitro decidió suspender el partido.

Ahora, el Tribunal de Disciplina de la AFA deberá resolver cómo continúa la serie y qué medidas corresponden por los incidentes registrados.

Cómo sigue el Reducido de la Primera Nacional

La actividad continuará este domingo con los dos encuentros restantes de los octavos de final: Deportivo Morón recibirá a Colegiales, mientras que Ferro se enfrentará a Gimnasia y Tiro de Salta.

Además, la jornada tendrá otro encuentro decisivo, ya que Godoy Cruz de Mendoza y Tristán Suárez disputarán en Córdoba la final por el primer ascenso a Primera División.

De esta manera, el Reducido comienza a perfilar a sus principales candidatos, con cuatro equipos ya clasificados a cuartos de final y una serie pendiente de resolución tras los incidentes ocurridos en Puerto Madryn.