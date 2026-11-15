El CePSI fue lugar de un espacio para educar en la prevención y acompañar a los necesitados

La Cruz Roja Argentina, Filial Santiago del Estero, junto al Instituto de Caridad Universal (I.C.U.), realizaron una visita al CePSI. Sus autoridades agradecieron a los miembros de Docencia e Investigación y del Servicio de Quemados, por la permanente recepción de sus iniciativas.

Hoy 07:56

En el marco de la celebración del Día de la Tradición, que se celebró el pasado 10 de noviembre, se compartió una hermosa jornada llena de costumbres, música y tradición santiagueña, llevando alegría y momentos especiales a los niños que se encuentran internados.

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Durante la actividad se invitó a los pequeños a participar de un encuentro en el auditorio, donde el técnico Francisco Guerrero brindó una charla sobre prevención de quemaduras, con el objetivo de promover el cuidado y la prevención de accidentes.

Posteriormente, el I.C.U. ofreció un desayuno tradicional santiagueño, compuesto por mate cocido, tortillas, empanadillas y chipaco.

La jornada continuó con una charla a cargo de la Lic. Carla Colque y la Tec. en Educación para la Salud, Fabiana Santillán, quienes compartieron los beneficios de la musicoterapia.

Además, los niños disfrutaron de música folclórica tradicional y fueron invitados a participar de una ronda de baile, convirtiendo el encuentro en un momento de diversión, integración y alegría.

Como recuerdo de esta hermosa experiencia, se entregaron certificados de la alegría y pelotas de regalo a todos los niños que participaron. Asimismo, se realizó una visita a las distintas salas para acercar obsequios y compartir un momento especial con aquellos pequeños que, por diferentes motivos, no pudieron asistir al auditorio.

Desde la Cruz Roja Argentina agradecieron al equipo del CePSI por su permanente predisposición, al Instituto de Caridad Universal por su acompañamiento y a todas las personas que hicieron posible esta iniciativa.