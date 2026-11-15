Termas de Río Hondo se prepara para un clima cambiante: pronóstico mixto para hoy Domingo 15 de noviembre de 2026

Hoy, los termenses disfrutarán de un día nublado con temperaturas que oscilarán entre los 21.4 °C y 32.3 °C. A partir de mañana, se espera un leve aumento en las temperaturas, pero con probabilidad de lluvias.

Hoy 08:01

Hoy, los termenses se encontrarán con un clima parcialmente nublado que promete temperaturas agradables. La temperatura actual es de 22.4 °C, aunque la sensación térmica alcanza los 24.7 °C, lo que resulta bastante cómodo para disfrutar del aire libre.

La humedad se presenta en 85%, lo que podría hacer que algunos sientan un poco más el calor. Sin embargo, el viento del este a 7.2 km/h ayuda a mantener el ambiente más fresco y ameno.

Para hoy, se anticipa que la temperatura mínima será de 21.4 °C y la máxima alcanzará los 32.3 °C. Los termenses deberán estar preparados para un día nublado, que podría traer un poco de sombra y alivio del sol.

El lunes, el pronóstico indica que las condiciones se mantendrán parcialmente nubladas, con mínimas de 22.6 °C y máximas de 34.6 °C. Este ligero aumento en la temperatura podría generar un clima más cálido para los que disfrutan del verano anticipado.

Para el martes, se prevén lluvias irregulares en las cercanías, con mínimas de 21.4 °C y máximas de 27.8 °C. Los termenses deben estar atentos a las condiciones climáticas, ya que la lluvia podría afectar las actividades al aire libre.

Esta nota fue generada con inteligencia artificial.