Eduardo Domínguez palpitó la final de la Sudamericana ante Boca: “Sé que llegaremos fuertes”

El entrenador de Atlético Mineiro aseguró que su equipo llegará preparado para disputar el título en Barranquilla. Además elogió el presente del Xeneize.

Hoy 06:07

Boca atraviesa un gran momento futbolístico y se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro, un encuentro que genera una enorme expectativa en ambos equipos. En la previa, Eduardo Domínguez, entrenador del conjunto brasileño, analizó el enfrentamiento y reconoció que el Xeneize parte como candidato, aunque dejó en claro que su plantel buscará quedarse con el título.

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Después del empate sin goles de Atlético Mineiro frente a Mirassol por el Brasileirao, el técnico argentino habló sobre el presente del equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena, que llega fortalecido tras conseguir su clasificación a la final de la Copa Argentina.

“Es normal que Boca sea considerado el favorito. Es uno de los clubes más grandes de Argentina y del continente, uno de los mayores ganadores de la Copa Libertadores, su economía es fuerte, tienen un gran entrenador y también tienen grandes jugadores, tanto experimentados como jóvenes”, expresó Domínguez.

Sin embargo, el entrenador remarcó que el favoritismo de su rival no modificará la preparación del conjunto brasileño. “Tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo”, sostuvo.

La diferencia que Eduardo Domínguez marcó entre Boca y Atlético Mineiro

Uno de los aspectos en los que hizo especial hincapié fue el desgaste acumulado por ambos planteles durante la temporada. Según explicó, las exigencias del calendario brasileño representan una dificultad adicional para su equipo.

“Hay una gran diferencia. La competencia en Argentina es muy diferente”, señaló, antes de aportar cifras que reflejan la intensidad del calendario del Galo.

“Hemos viajado más de 20.000 kilómetros, hemos jugado 66 partidos este año y ellos han jugado 52”, detalló el entrenador, quien también remarcó que en Argentina se disputan menos encuentros y se realizan menos desplazamientos.

A pesar de ese desgaste, Domínguez valoró el rendimiento de Atlético Mineiro durante la temporada y destacó la capacidad del plantel para mantenerse competitivo en las distintas competencias.

“Fuimos competitivos hasta las semifinales de la Copa de Brasil, terminamos séptimos en el Campeonato Brasileño sin problemas de descenso. Hablé con los jugadores y creo que hicimos algo bien”, manifestó.

El mensaje de Domínguez antes de la final en Barranquilla

Más allá de las diferencias entre ambos equipos, el exentrenador de Estudiantes de La Plata aseguró que una final continental tiene características particulares y que los antecedentes pierden importancia cuando comienza el partido.

“Es una final. Es diferente a todo lo demás. Aunque seas campeón en Argentina, aunque estés en la final de la Copa Argentina, es un solo partido”, afirmó.

Finalmente, dejó en claro cuál será la postura de Atlético Mineiro frente al Xeneize: “Nosotros queremos ganar, y para ganar tenemos que ser fuertes como grupo. No importa cómo lleguen ellos ni cómo lleguemos nosotros. Sé que llegaremos fuertes”.

Boca y Atlético Mineiro se enfrentarán el sábado 21 de noviembre en Barranquilla, Colombia, en una final que definirá al nuevo campeón de la Copa Sudamericana 2026 y que tendrá al equipo de Arruabarrena buscando prolongar su gran presente.