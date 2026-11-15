La escuelita bandeña afrontará un nuevo desafío a nivel nacional del 21 al 23 de noviembre, con la participación de sus categorías 2015, 2016 y 2020.

Hoy 11:00

La escuelita de fútbol Real FC de la ciudad de La Banda se prepara para vivir una nueva experiencia deportiva fuera de la provincia. Del 21 al 23 de noviembre, participará del Torneo “Energía Viva”, organizado por el Club Juventud Unida de Jujuy, que reunirá a importantes equipos de distintos puntos del país.

La institución bandeña dirá presente con tres categorías: 2015, 2016 y 2020, en una competencia que representa una nueva oportunidad para que los pequeños futbolistas sumen experiencia, compartan con otros equipos y continúen creciendo dentro de la disciplina.

Tal como la caracteriza, Real FC volverá a representar a la provincia en un evento de alcance nacional, con planteles integrados en su mayoría por niños formados en la propia escuelita, reflejando el trabajo que se realiza desde las divisiones menores.

En la previa del viaje, el profesor Marcelo Giménez expresó su entusiasmo por esta nueva participación: “Es un torneo muy lindo, volvemos este año con las mejores expectativas, la idea es que los chicos disfruten de jugar al fútbol en una provincia hermosa como Jujuy”.

De esta manera, Real FC afrontará otro importante desafío deportivo, con el objetivo de seguir fortaleciendo la formación de sus niños y disfrutar de una experiencia que va más allá de los resultados dentro de la cancha.