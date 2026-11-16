La reconocida empresa danesa de juguetes desembarcará con un local en Buenos Aires. El Presidente celebró la noticia en sus redes sociales y la vinculó con la política de apertura económica de su Gobierno.

Hoy 18:55

El presidente Javier Milei anunció este lunes 16 de noviembre que LEGO, la reconocida marca danesa de juguetes y bloques de construcción, abrirá su primera tienda oficial en la Argentina. La compañía ampliará así su presencia comercial en América Latina con un establecimiento que funcionará en la provincia de Buenos Aires.

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La novedad fue difundida por el mandatario a través de su cuenta de Instagram, donde compartió un video en el que relacionó la llegada de la empresa con las medidas económicas impulsadas por su administración. "LEGO abre su primera tienda en Argentina gracias a la apertura económica de Javier Milei", señala el mensaje publicado.

El nuevo local estará ubicado en el tercer piso del shopping Unicenter, en la localidad bonaerense de Martínez, uno de los principales centros comerciales del país. Por el momento, no se informó una fecha oficial de inauguración, aunque ya trascendieron imágenes de los preparativos del establecimiento.

Si bien LEGO ya comercializa sus productos en el mercado argentino mediante jugueterías, distribuidores e importadores, esta apertura representará la llegada de su primera tienda oficial al país. Actualmente, el operador Brickstore vende artículos de la marca a través de internet y cuenta con un espacio comercial en Unicenter.

La compañía tiene presencia en distintos países latinoamericanos, entre ellos Brasil, Chile, Colombia, México, Perú, Costa Rica y Panamá, donde funciona con tiendas administradas por socios autorizados.

Fundada en 1932 en Dinamarca por Ole Kirk Kristiansen, LEGO comenzó como un pequeño taller dedicado a la fabricación de juguetes de madera y posteriormente se convirtió en una de las empresas de juguetes más reconocidas del mundo.

En la actualidad, sus productos se comercializan en más de 120 países y la compañía cuenta con líneas populares como LEGO City, Technic, Star Wars, NINJAGO y Botanicals, destinadas a públicos de diferentes edades.

Durante el primer semestre de 2026, el grupo informó que tenía 1.106 tiendas en todo el mundo y alrededor de 34.000 empleados, además de registrar un crecimiento interanual del 21% en sus ingresos.

La apertura anunciada por Milei se suma al desembarco de marcas internacionales en el mercado argentino, en un contexto en el que el Gobierno nacional impulsa una mayor apertura comercial.