La Selección argentina enfrentará este martes 17 de noviembre a Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes.

Hoy 18:28

Continúa la venta de entradas para el amistoso internacional entre la Selección argentina y Costa Rica, que se disputará este martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en el último compromiso del año para el equipo dirigido por Lionel Scaloni.

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Los hinchas que deseen acompañar a la Albiceleste todavía pueden adquirir sus localidades de manera online, a través de la plataforma Deportick, único canal oficial habilitado para la comercialización de los tickets.

La venta comenzó el pasado viernes 6 de noviembre, mientras que durante los días previos al encuentro se estableció un cronograma para el canje de entradas en el estadio cordobés.

Cuánto cuestan las entradas para Argentina vs. Costa Rica

Los precios establecidos para el amistoso son los siguientes:

Popular: $80.000.

$80.000. Menores en popular (de 3 a 10 años): $25.000.

$25.000. Platea Gasparini: $125.000.

$125.000. Platea Ardiles: $145.000.

Es importante destacar que los menores a partir de los 3 años deben abonar la entrada completa para los sectores de plateas, mientras que en las populares existe una tarifa especial para niños de entre 3 y 10 años.

Dónde comprar y retirar las entradas

La comercialización se realiza exclusivamente a través de www.deportick.com, sin venta presencial en boleterías.

En cuanto al canje de entradas, la organización estableció los siguientes días y horarios en el estadio Mario Alberto Kempes:

Sábado 14 de noviembre: de 9 a 15.

de 9 a 15. Domingo 15 de noviembre: de 9 a 15.

de 9 a 15. Lunes 16 de noviembre: de 9 a 15.

Por otra parte, las personas con discapacidad deben gestionar su ingreso previamente mediante Deportick durante la venta general. La organización aclaró que no podrán ingresar el día del partido quienes no hayan realizado el trámite y retirado su entrada con anticipación.

El horario de apertura del estadio todavía no fue informado oficialmente, aunque se recomienda a los espectadores asistir con anticipación para facilitar el ingreso.

De esta manera, Córdoba se prepara para recibir nuevamente a la Selección argentina, que buscará despedir el 2026 con una victoria ante Costa Rica y el acompañamiento de los hinchas en el Mario Alberto Kempes.