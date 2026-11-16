El arquero será titular este martes ante Costa Rica en Córdoba, luego de recuperarse de una fractura de mandíbula sufrida en Chelsea.

Hoy 18:34

Emiliano “Dibu” Martínez volverá a defender el arco de la Selección argentina este martes 17 de noviembre, cuando la Albiceleste enfrente a Costa Rica, desde las 20, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Su regreso tendrá una particularidad: utilizará una protección facial especialmente diseñada para cuidar su mandíbula, después de la grave lesión que sufrió en la Premier League.

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La presencia del arquero fue confirmada por Lionel Scaloni durante la conferencia de prensa previa al encuentro. De esta manera, el campeón del mundo volverá a ser titular tras la fractura maxilar que sufrió el pasado 17 de octubre de 2026, durante un partido entre Chelsea y Everton.

Aquella lesión se produjo como consecuencia de un choque durante el encuentro y requirió una intervención quirúrgica, en la que los médicos le colocaron placas y tornillos para estabilizar la zona afectada.

Para acompañar su recuperación y permitirle regresar progresivamente a la competencia, el arquero cuenta con una máscara confeccionada a medida con fibra de carbono, un material que se destaca por su resistencia y bajo peso.

El dispositivo fue diseñado para amortiguar posibles impactos sin limitar los movimientos del futbolista, una característica fundamental para un arquero que debe realizar saltos, caídas y acciones de contacto durante los partidos.

Cómo funciona la máscara que utilizará Dibu Martínez

La principal función de la protección es evitar que un nuevo golpe afecte la recuperación de la mandíbula, especialmente después de la operación a la que fue sometido el arquero.

Su estructura de fibra de carbono actúa como una barrera frente a pelotazos, choques con otros jugadores y caídas, situaciones habituales durante un encuentro de fútbol.

Además, la máscara incorpora almohadillas internas que ayudan a distribuir la presión y reducir el contacto directo con el rostro, brindando mayor comodidad durante su utilización.

En los entrenamientos de la Selección argentina, Martínez también utilizó una faja de sujeción mandibular y un gorro negro, elementos que contribuyen a mantener la protección correctamente colocada.

De esta manera, el equipamiento busca reducir el riesgo de nuevos traumatismos y movimientos bruscos sobre la zona intervenida, aunque no elimina por completo la posibilidad de sufrir lesiones.

No es la primera vez que Dibu utiliza una protección especial

El arquero argentino ya había recurrido anteriormente a elementos personalizados para protegerse durante su actividad profesional.

En junio de 2026, después de sufrir una fractura en el dedo anular en la previa del Mundial, utilizó férulas flexibles fabricadas mediante impresión 3D, desarrolladas por emprendedores de Mar del Plata.

Aquellos dispositivos estaban diseñados para evitar movimientos de hiperextensión en sus dedos y permitirle continuar con su preparación.

Ahora, con una protección diferente, Dibu Martínez se prepara para regresar a la titularidad de la Selección argentina, en el amistoso ante Costa Rica que marcará el cierre del calendario internacional de la Albiceleste en 2026.