El esloveno protagonizó una llamativa escena durante un tiempo muerto en la victoria de Los Ángeles Lakers sobre Phoenix Suns por 131-123. Además, brilló con 43 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes.

Hoy 18:48

Luka Doncic volvió a ser protagonista en la NBA, aunque esta vez no solamente por su talento dentro de la cancha. Durante la victoria de Los Ángeles Lakers por 131-123 ante Phoenix Suns, el esloveno generó polémica al quitarle la pizarra táctica a una integrante del cuerpo técnico para dar indicaciones a sus compañeros en pleno partido.

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La particular situación ocurrió durante el último cuarto, cuando restaban 3 minutos y 4 segundos para el final y los Lakers ganaban por 122-114. En medio de un tiempo muerto, Doncic se acercó a los asistentes Scott Brooks y Lindsey Harding, tomó la pizarra de las manos de esta última y se dirigió hacia sus compañeros para explicarles una situación defensiva.

Las imágenes rápidamente se viralizaron en las redes sociales, donde el gesto del jugador despertó diferentes reacciones. Sin embargo, el entrenador J.J. Redick explicó posteriormente que la intervención de su figura estaba relacionada con la necesidad de mejorar la defensa sobre los tiradores rivales, en un momento en el que Phoenix amenazaba con remontar el resultado.

Más allá de la controversia, Doncic tuvo una noche extraordinaria en lo individual. El base esloveno terminó como máximo anotador del encuentro con 43 puntos, 9 asistencias y 3 rebotes, además de convertir cinco triples y registrar un 38,5% de efectividad desde larga distancia.

El jugador también fue determinante desde el comienzo del encuentro, con 20 puntos en el primer cuarto, y completó su sexta actuación de al menos 40 unidades en lo que va de la temporada.

En cuanto al desarrollo del partido, Los Ángeles Lakers llegó a tener una ventaja de 31 puntos, pero Phoenix reaccionó durante el último período y logró reducir considerablemente la diferencia. En los minutos decisivos, Doncic y Quentin Grimes, quien aportó 22 puntos, fueron fundamentales para asegurar la victoria.

Con este resultado, los Lakers alcanzaron su octavo triunfo consecutivo y mejoraron su registro a 12 victorias y 2 derrotas, consolidando su gran comienzo de temporada en la Conferencia Oeste.