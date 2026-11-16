El Sumo Pontífice celebró una multitudinaria misa en Lima y puso fin a su primer viaje apostólico por la región, que incluyó Uruguay, Argentina y Perú. Durante su despedida, dejó un emotivo mensaje y pidió priorizar la atención a los más necesitados.

Hoy 18:57

El papa León XIV concluyó este lunes 16 de noviembre su histórica gira por Sudamérica con una multitudinaria misa celebrada en Lima, Perú, ante aproximadamente 1,5 millones de fieles. Tras recorrer diez ciudades de tres países, el Sumo Pontífice se despidió de la región y emprendió su regreso a Roma, poniendo fin a su primera visita apostólica a América Latina desde el inicio de su pontificado.

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La ceremonia de cierre se desarrolló en la Base Aérea Las Palmas, en el distrito limeño de Surco, donde Robert Prevost pronunció un emotivo mensaje de despedida y reafirmó su vínculo con el pueblo peruano, país en el que vivió durante casi dos décadas y se desempeñó como obispo de Chiclayo.

"Los llevaré siempre conmigo", expresó el Papa durante la celebración religiosa. Además, manifestó su cercanía con los habitantes del país al afirmar: "El pueblo peruano también es mi pueblo".

En su última homilía en suelo sudamericano, León XIV volvió a colocar la lucha contra la desigualdad y la atención a los sectores más vulnerables en el centro de su mensaje. En ese sentido, recordó las enseñanzas de santo Toribio de Mogrovejo, antiguo arzobispo de Lima, y sostuvo que "los únicos que no pueden esperar son los pobres".

El Pontífice también invitó a los fieles a fortalecer la solidaridad, el compromiso con los demás y la participación de las personas más necesitadas en la vida de la Iglesia. Asimismo, advirtió sobre las consecuencias de vivir en "un mundo herido por la prepotencia" y llamó a construir relaciones basadas en el respeto y el servicio.

Antes de la misa, el Papa visitó la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, donde compartió un encuentro con el personal y las personas asistidas. Posteriormente, participó de la ceremonia oficial de despedida en la Base Aeronaval del Callao.

Finalmente, León XIV partió desde Lima a las 16:29, hora argentina, con destino a Italia. Su llegada al aeropuerto internacional de Roma-Fiumicino está prevista para este martes 17 de noviembre, a las 6:45 de la Argentina.

Una gira histórica que también pasó por la Argentina

El recorrido del Santo Padre comenzó el viernes 6 de noviembre en Uruguay, donde visitó Montevideo, Paysandú y Florida. Dos días después llegó a la Argentina, donde fue recibido por una multitud de fieles y desarrolló una intensa agenda religiosa e institucional.

Durante su estadía en territorio argentino, el Papa encabezó celebraciones en Buenos Aires, Córdoba y Luján. También visitó el Cottolengo Don Orione, en Claypole, y mantuvo encuentros con representantes del mundo del trabajo, autoridades, jóvenes y referentes de distintas comunidades religiosas.

Uno de los momentos más destacados fue la multitudinaria misa celebrada frente a la Basílica de Luján, donde el Pontífice transmitió un mensaje centrado en la reconciliación, la unidad y la esperanza. Según estimaciones oficiales, su paso por la Argentina movilizó a más de seis millones de personas.

El miércoles 11 de noviembre, León XIV dejó la Argentina y viajó a Perú, última etapa de su recorrido. Allí visitó distintas localidades, entre ellas Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde participó de celebraciones religiosas y encuentros con las comunidades locales.

Su regreso a Chiclayo tuvo un significado especial, ya que ejerció como obispo de esa diócesis entre 2015 y 2023, antes de ser convocado a Roma por el papa Francisco.

De esta manera, León XIV cerró su primera gira por Sudamérica, marcada por las masivas convocatorias, los mensajes de unidad y sus reiterados llamados a proteger a los sectores más vulnerables, además de las referencias al legado de su antecesor, el papa Francisco.