El organismo nacional difundió las cifras correspondientes al décimo mes del año. Según la edad de los niños, los gastos mensuales alcanzaron hasta los $754.869, incluyendo bienes, servicios y tareas de cuidado.

Hoy 18:58

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC) dio a conocer este lunes los valores de la canasta de crianza correspondientes a octubre de 2026, un indicador que permite conocer cuánto dinero se necesita mensualmente para cubrir los gastos de crianza de niños y adolescentes de hasta 12 años.

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De acuerdo con el informe oficial, el costo mensual osciló entre $591.320 y $754.869, dependiendo de la edad. La medición contempla tanto los gastos destinados a cubrir necesidades básicas como el valor económico del tiempo dedicado al cuidado.

Cuánto costó criar a un hijo en octubre, según la edad

El relevamiento del INDEC estableció los siguientes valores para cada grupo etario:

Menores de 1 año: $591.320.

$591.320. Niños de 1 a 3 años: $704.198.

$704.198. Niños de 4 a 5 años: $600.445.

$600.445. Niños de 6 a 12 años: $754.869.

De esta manera, el mayor costo de crianza se registró en el grupo de 6 a 12 años, mientras que el monto más bajo correspondió a los bebés menores de un año.

Qué incluye la canasta de crianza

El indicador elaborado por el INDEC contempla dos componentes fundamentales. Por un lado, los bienes y servicios necesarios para el desarrollo de los niños, como alimentación, vestimenta, vivienda, educación y transporte.

Por otro, incorpora el costo de las tareas de cuidado, calculado a partir del tiempo que requiere la atención de cada grupo etario y tomando como referencia la remuneración de la categoría Asistencia y cuidado de personas del régimen laboral de casas particulares.

Este relevamiento permite dimensionar el impacto económico de la crianza en los hogares argentinos, al considerar no solamente los gastos directos, sino también el valor de las horas destinadas al cuidado de niños y adolescentes.