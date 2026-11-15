VIDEO | Escándalo en un amistoso entre New York Red Bulls y América: batalla campal, ocho expulsados y un argentino involucrado

El encuentro disputado en Nueva Jersey terminó con una pelea generalizada entre futbolistas de ambos equipos.

Hoy 13:56

Un amistoso internacional entre New York Red Bulls y América de México terminó en un verdadero escándalo, luego de que una discusión entre futbolistas desencadenara una batalla campal que dejó ocho jugadores expulsados, entre ellos el argentino Nehuén Benedetti, quien había marcado el único gol del encuentro.

El partido se disputó en el Sports Illustrated Stadium de Nueva Jersey, durante el parate por la fecha FIFA, y terminó con una victoria por 1-0 para el conjunto estadounidense. Sin embargo, el resultado quedó completamente opacado por los incidentes que protagonizaron integrantes de ambos planteles.

Todo comenzó después de una infracción cometida por un futbolista del América cerca de su propia área. Los reclamos de los jugadores de New York Red Bulls provocaron una discusión que rápidamente fue subiendo de tono.

En medio del enfrentamiento, Devin Padelford sujetó del cuello a Adrián Fernández, lo que generó la reacción de Emilio Lara, quien intervino para defender a su compañero.

El defensor mexicano lanzó un golpe y desató una pelea generalizada, en la que comenzaron a producirse puñetazos, empujones y forcejeos entre futbolistas de los dos equipos.

La situación se volvió cada vez más difícil de controlar. Mientras Rodolfo Cota intentaba separar a los involucrados, Andy Rojas también participó de los incidentes con manotazos dirigidos hacia Dagoberto Espinoza y Ramón Juárez.

Ocho expulsados tras la batalla campal

Una vez que logró restablecerse el orden, el árbitro tomó una decisión contundente y mostró ocho tarjetas rojas, repartidas entre los dos equipos.

Por el lado del América de México, fueron expulsados Dagoberto Espinoza, Emilio Lara, Valle y Ramón Juárez.

En tanto, New York Red Bulls terminó con las expulsiones de Bazán, Marshall-Rutty, Mosquera y Nehuén Benedetti.

La presencia del argentino entre los sancionados llamó especialmente la atención, ya que Benedetti había sido el encargado de convertir el gol que le dio la victoria al conjunto de la MLS.

De esta manera, lo que debía ser un encuentro de preparación terminó convertido en un episodio de violencia que rápidamente ganó repercusión por las imágenes de la pelea.