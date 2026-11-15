Romario estalló contra Ancelotti tras la derrota de Brasil y pidió su salida: “Ya pasamos demasiada vergüenza”

El histórico goleador brasileño cuestionó duramente al entrenador italiano después de la caída por 3-2 ante Japón.

Hoy 14:04

La derrota de Brasil por 3-2 frente a Japón provocó un verdadero terremoto en el fútbol brasileño y desató una durísima reacción de Romario contra Carlo Ancelotti. El campeón del mundo en Estados Unidos 1994 utilizó sus redes sociales para cuestionar el trabajo del entrenador italiano y exigir públicamente su salida de la selección.

A través de una extensa publicación en Instagram, el exdelantero no ocultó su malestar por el presente de la Verdeamarela y lanzó un mensaje contundente contra el actual director técnico.

“¡Ancelotti, ya fue suficiente! ¡Agarrá tus cosas y andate!”, escribió Romario, dejando en claro su postura sobre la continuidad del italiano.

Si bien reconoció la trayectoria del entrenador y los importantes títulos que consiguió a nivel de clubes, el exfutbolista consideró que su experiencia todavía no se tradujo en buenos resultados al frente del seleccionado brasileño.

“Nadie discute tu historia. Sos uno de los mejores entrenadores que vio el fútbol mundial, pero eso fue en los clubes. En la selección brasileña, hasta ahora, no demostraste para qué viniste. ¡Ya no te aguantamos más!”, agregó.

Romario también le recomendó regresar al fútbol de clubes, donde Ancelotti construyó gran parte de su prestigio internacional.

“¿Querés seguir dirigiendo? Volvé a los clubes, donde te hiciste un nombre, porque la selección brasileña no puede seguir esperando a ver qué pasa”, disparó.

El fuerte pedido de Romario al presidente de la Confederación Brasileña

Las críticas del histórico delantero no se limitaron al entrenador. En su publicación también apuntó contra Samir Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), a quien le reclamó que tome medidas para modificar el rumbo del seleccionado.

“El mensaje ahora es para el presidente de la CBF, Samir Xaud. Sos joven, brasileño, y creo que querés lo mejor para nuestro fútbol. Es momento de demostrar que tenés la valentía de tomar una decisión”, expresó.

Luego fue todavía más contundente con su pedido: “¡Por favor, presidente! ¡Mandá a Ancelotti a su casa!”.

Romario también manifestó su preocupación por el futuro de Brasil y recordó las frustraciones que atravesó el seleccionado en las últimas competencias internacionales.

“No se puede jugar con la camiseta de la Selección. Ya pasamos demasiada vergüenza y no podemos correr el riesgo de tirar otro Mundial a la basura”, sostuvo.

Y concluyó con una advertencia: “Cuando la Copa se haya terminado, no servirá de nada llorar. El momento de actuar es ahora”.

La derrota ante Japón que provocó el enojo de Romario

El fuerte cuestionamiento llegó después de la caída de Brasil por 3-2 frente a Japón, en un amistoso internacional disputado en Singapur.

El conjunto asiático sorprendió desde el comienzo y se puso en ventaja con goles de Takefusa Kubo y Keito Nakamura, mientras que Vinícius Júnior apareció con un doblete para establecer la igualdad.

Sin embargo, cuando el encuentro parecía encaminarse hacia el empate, Tatsuhiro Sakamoto convirtió en tiempo de descuento y le dio una agónica victoria al seleccionado japonés.

El cierre del partido también estuvo marcado por la polémica. Los brasileños reclamaron una infracción previa al tercer gol sobre João Gomes, mientras que el árbitro terminó expulsando a Ancelotti y Raphinha, quien ya había sido reemplazado.

Ahora, Brasil intentará recuperarse frente a Singapur el martes 17 de noviembre, en el segundo compromiso de su gira asiática.

Mientras tanto, Ancelotti deberá afrontar una nueva ola de cuestionamientos, esta vez encabezada por una de las máximas figuras de la historia del fútbol brasileño, que pidió públicamente un cambio inmediato en la conducción de la selección.