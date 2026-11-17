Se fue el Papa y los políticos vuelven a concentrarse en lo que más les gusta (aunque queden lejos de la gente): cambiar las reglas para competir entre ellos, como ahora con la posible suspensión de las PASO.

Hoy 07:17

Por Pablo Vaca

Para Clarín

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Arde la interna de un lado y también la interna del otro, tanto que no se habla de otra cosa que de la interna general. El tema, importante sólo para los involucrados, expone la distancia que existe por momentos entre los intereses de la política y los de la gente común.

No por eso dejará de monopolizar la charla: nada excita más a un político que la discusión de las cuestiones electorales. Son lo que los Juegos Olímpicos a un atleta.

Esa divergencia entre lo clave para aquel pequeño círculo y lo que impacta en el llano resulta estos días más llamativa por el efecto de la visita papal. Que no sólo puso en pausa el debate endogámico y sin fin sobre cómo hacernos votar para que gane uno y pierda el otro, sino que lo contrastó con un mensaje universal, claro, calmo y pleno de sentido común, que llevó a la calle a millones de argentinos.

Difícil, en cambio, imaginar una manifestación en favor o en contra de las PASO.

Pero así estamos: tanto el oficialismo como la oposición tendrán por un tiempo todos sus sentidos puestos en influir para el lado que les conviene el proyecto de reforma electoral que comenzará a discutirse este martes en la Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado.

Para aquellos abrumados por la abundante información al respecto, un breve resumen diría que el Gobierno desea, por sobre todo, suspender las PASO. Cree, primero, que así evitará el riesgo de que si le va mal en esa interna abierta y obligatoria se le incendie el rancho como le pasó a Macri en 2019.

Y, especialmente, apuesta a que así le empiojaría la elección del candidato al peronismo, que debería encontrar algún otro sistema que designe si Kicillof o Massa o quien sea encabezará sus listas.

Por los mismos motivos, pero al revés, el peronismo quiere que las PASO sigan.

Obviamente, nada es tan sencillo. Por el lado del oficialismo, surge la cuestión Bullrich. La senadora, jefa del bloque, debe sacar dictamen favorable en la comisión. Pero, en verdad, ella no querría suspender las PASO, que le permitirían eventualmente competir con Milei por la candidatura presidencial, opción con la que viene coqueteando.

Esto la pone aún más bajo la mira de Karina Milei, quien ya le dispensa plena desconfianza. Ambas se verán este martes en la reunión de la mesa política del Gobierno. No habrá definiciones, claro.

Para la oposición, resulta clave que el proyecto de reforma libertario no sea aprobado. Y dentro de la oposición, resulta doblemente clave para Kicillof, quien no solo se siente en condiciones de ser el más votado en una interna, sino que teme que la alternativa sea el dedo de Cristina desde su hogar/prisión de San José 1111, que difícilmente lo favorezca.

En el medio, hay gobernadores de varios colores viendo cómo sacar algún provecho a cambio del voto de sus legisladores: no está garantizada todavía la mayoría de los senadores para ninguno de los dos bandos. Así, surgen elementos de negociación como la resurrección de las colectoras, ahora bautizadas “listas de adhesión”. Hasta hace poco, eran mala palabra.

El último borrador del proyecto, de 20 artículos, incluye también modificaciones en las afiliaciones partidarias, los requisitos para candidatearse, la publicidad electoral, los debates presidenciales y la representación ante el Parlasur.

Podría votarse el 26 de este mes. Es una prioridad. Sin embargo, sea cual fuere el resultado, parte de su contenido se volverá a discutir en 2028, anticipando las legislativas de 2029. Y todo entrará en modo elecciones una vez más.