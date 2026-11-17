La acción trepidante convive con personajes desdibujados y tramas abandonadas en esta película de atracos de David Leitch.

Hoy 07:27

Por Ricardo Rosado

Para Fotogramas

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La pericia de Leitch tras la cámara se daba por hecha. Codirector de la iniciática 'John Wick' (2014), el cineasta ha demostrado su dominio del frenetismo en 'Atómica (Atomic Blonde)' (2017), 'Deadpool 2' (2018), 'Bullet Train' (2022) y 'El especialista' (2024). No falla tampoco a la hora de lograr una excusa en cada plano para no frenar el ritmo trepidande de la acción en primer plano, pero cuesta encontrar una secuencia que permanezca realmente en la memoria.

Sí funciona el uso de las redes sociales y formatos online incrustados en su relato. Aunque títulos como 'Nación salvaje' (Sam Levinson, 2018), 'Muerte, muerte, muerte' (Halina Reijn, 2022), 'El club de las luchadoras' (Emma Seligman, 2023) y 'Wake Up' (RKSS, 2023) nos recuerdan que este recurso empieza a parecer una herramienta de otra época, los vídeos con los que la banda convierte sus golpes en contenido ayudan a recordar el escenario temporal en el que nos encontramos y a cohesionar una narrativa necesitada de todas las ayudas posibles.

Y es que estamos ante una de esas películas que dudan de sí mismas desde su origen hasta la postproducción. 'Cómo robar un banco' quiere ser gamberra, intensa, política, sentimental y divertida, pero no siempre sabe cuándo saltar de un lado a otro. A eso se suma un montaje que deja la sensación de que aquí ha habido otras películas, con personajes recortados, muchos callejones sin salida y una buena colección de tramas que son presentadas solo para ser abandonadas.

El siempre estupendo Nicholas Hoult es el líder de la banda que vemos en internet, carismático y aparentemente capaz de movilizar a una generación. Pero también es el hombre serio y torturado que aparece cuando se quita la máscara, dos personajes unidos por el guion a la espera de que nosotros decidamos que son el mismo. Algo similar ocurre con Zoë Kravitz y John C. Reilly, ambos brillantes dentro de sus prototipos de policías enfrentados al caso, pero atrapados en una trama que termina olvidándose de Kravitz y hasta de las razones por las que su personaje parecía imprescindible cuando todo comienza. Pete Davidson, por su parte, sorprende con una interpretación en la que se permite escapar ligeramente de su registro habitual. ¡Grande, Skete!

Y pese a todos estos reparos, hay algo agradable en su descaro. En un momento en que resulta cada vez más fácil entender que la gente mire con simpatía a figuras tan controvertidas como Luigi Mangione, la película recuerda que el atraco siempre ha sido la cumbre del cine de acción con conciencia de clase. Discutir la profundidad de su discurso es innecesario cuando, en su mayor parte, solo quiere hacernos disfrutar de la irresistible fantasía de la justicia social. Cuando funciona, 'Cómo robar un banco' lo hace porque es divertida y sabe encajar en su contexto. El problema son esos tijeretazos de montaje que, además de sentenciar su indecisión tonal, dejan demasiados flecos a la vista.

Para quienes saben que los atracos son la base del cine de acción con conciencia de clase.