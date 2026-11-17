El nuevo panorama a partir de la salida de Lionel Messi.

Hoy 07:46

Por Daniel Guiñazú

Para Página 12

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A la Selección van a verla las familias, no los hinchas que cada fin de semana, con tal de seguir a sus equipos son capaces de cualquier desarreglo. La primera de las tres o seis cuotas con las que pagaron las entradas de la despedida de Lionel Messi del 6 de octubre ante Benin, ya impactó en las liquidaciones de las tarjetas de este mes. Por lo que miles de economías familiares demasiado castigadas por la crisis, se quedaron sin resto para darse un nuevo gustito futbolero treinta días después. Mucho más luego del último adios de Messi, la única superestrella argentina de la pelota.

Por eso, la Bombonera quedó inmensamente grande el viernes por la noche (se vendieron no más de diez mil entradas, el resto fueron boletos protocolares) y es muy posible que para el partido ante Costa Rica, también estén raleadas las tribunas del estadio Mario Kempes de Córdoba. La Selección tenía un valor sentimental para la gente con Messi en la cancha. Ahora que él ha dejado de estar, parece tener otro mucho menor.

La popular a 80 mil pesos y las plateas a 125 mil y 145 mil resultan excesivas para jugar con un rival de segundo orden como los costarricenses, colocados en el 54º puesto del ranking de la FIFA. Sin Messi, el público argentino ya no parece tan predispuesto a pagar esos precios. Por más que sigan en el plantel, héroes de las dos últimas Copas del mundo como “Dibu” Martínez, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Julian Alvarez, Lisandro Martínez y siguen las firmas. Grandes jugadores pero ninguno tan grande como Messi.

Por eso, la ausencia del supercrack rosarino deberá procesarse en dos frentes: ahora que renovó su compromiso, Lionel Scaloni necesitará trabajar para que aparezcan nuevos liderazgos y el equipo vuelva a demostrar que, como ya lo hizo, que puede asumir el legado de Messi, vencer y convencer sin que él esté en la cancha. Y en las oficinas desde donde conduce la AFA, el presidente Claudio “Chiqui” Tapia tendrá que tomar nota de que los tiempos han cambiado y ya no se puede cobrar lo que antes se cobraba por la Selección. Sencillamente, porque al menos de las puertas para adentro, ya no hay quien lo pague.

Duele comprobarlo. Pero sin Messi en la cancha y sin la Copa del Mundo en las vitrinas, a la Selección le bajaron el precio. Para los hinchas que compran las entradas, para los patrocinantes que pagan los auspicios y para los empresarios que ofrecen contratos y partidos, Argentina ya no vale lo que valía, aunque siga siendo un competidor de primera línea y solo esté por debajo de España en las listas de la FIFA.

Las tribunas semivacías del viernes en la Bombonera y la marcha lenta de las boleterías cordobesas para el partido ante Costa Rica dan la pauta de que futbolística y emocionalmente, la Selección debe ser repensada. Aunque previsible, el retiro de Messi ha tenido el efecto de un cimbronazo. Tal vez no tanto en los campos de juego (habrá que verlo). Pero si para aquellas miles de familias que iban a verlo deslumbrar y que ahora, sin él, se quedaron sin motivos para ir a la cancha.