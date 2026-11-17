El encuentro se realizará este martes desde las 11 en Casa Rosada, tras varias semanas sin reuniones.

Hoy 07:55

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, encabezará este martes, desde las 11, una reunión de la mesa política del Gobierno en Casa Rosada, con la participación confirmada de Patricia Bullrich, en medio de las diferencias internas que atraviesan a La Libertad Avanza.

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El encuentro se realizará después de casi un mes sin reuniones presenciales y tendrá como objetivo definir las prioridades legislativas del oficialismo antes de fin de año. Entre los principales temas figuran el Presupuesto 2027, la reforma electoral y una posible convocatoria a sesiones extraordinarias.

La presencia de Bullrich genera especial expectativa debido a las tensiones que mantiene con sectores cercanos a Javier y Karina Milei. Sin embargo, desde el Ejecutivo descartan una ruptura y consideran que la senadora, al frente del bloque libertario en la Cámara alta, cumple un papel fundamental para conseguir los votos necesarios en el Congreso.

La reforma electoral, uno de los principales puntos de tensión

Uno de los ejes de la reunión será el proyecto de reforma electoral, que contempla la suspensión de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) para 2027, en lugar de su eliminación definitiva.

La iniciativa también incluye la posibilidad de habilitar listas colectoras, una propuesta que generó diferencias dentro del propio oficialismo. El exdiputado Gerardo Milman, cercano a Bullrich, cuestionó públicamente ese mecanismo y advirtió sobre su posible inconstitucionalidad para la elección de senadores nacionales.

Aunque desde el entorno de Bullrich aclararon que se trató de una postura personal de Milman, el planteo sumó tensión a las negociaciones. El Gobierno busca reunir los respaldos necesarios para avanzar con la reforma, pero todavía enfrenta reparos de algunos aliados y gobernadores.

Por otra parte, el Presupuesto 2027 también ocupará un lugar central en las conversaciones. El oficialismo intenta conseguir los votos para avanzar con su tratamiento en Diputados, mientras Diego Santilli mantiene contactos con gobernadores y representantes de los bloques dialoguistas.

El Gobierno busca ordenar su agenda antes de fin de año

Con el cierre del período de sesiones ordinarias previsto para el 30 de noviembre, el Ejecutivo deberá definir qué proyectos intentará aprobar en las próximas semanas y cuáles quedarán pendientes.

En ese sentido, el Gobierno evalúa convocar a sesiones extraordinarias durante diciembre, aunque también se analiza la posibilidad de extender el período ordinario para completar el tratamiento de las iniciativas.

La agenda parlamentaria contempla además una sesión especial en Diputados para este miércoles, con la Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, conocida como ley Malvinas, y la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central entre los proyectos previstos.

De esta manera, la reunión encabezada por Karina Milei será una instancia clave para ordenar la estrategia legislativa del oficialismo, en un escenario marcado por las diferencias internas y las negociaciones con los sectores aliados.