La actriz recordó una de las jornadas más exigentes de la película de Christopher Nolan. Se sintió abrumada por la magnitud de la producción y los artistas que la rodeaban, pero recibió el apoyo de su marido, Tom Holland, que se acercó al set para darle ánimo.

Hoy 08:00

Zendaya contó que atravesó momentos de ansiedad y nerviosismo durante el rodaje de La Odisea, la ambiciosa película de Christopher Nolan basada en el poema épico de Homero. La actriz recordó especialmente una jornada de filmación nocturna en la que se sintió abrumada por la dimensión de la producción y la presencia de numerosos artistas a los que admiraba.

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La revelación tuvo lugar durante una proyección especial de la película en el Museo de la Academia de Los Ángeles, realizada el 14 de noviembre, donde la actriz participó de una charla junto a otros integrantes del elenco.

Allí explicó que una de las primeras escenas que debió filmar transcurría durante la batalla de Troya, una secuencia de gran despliegue que reunió a numerosos extras y especialistas en escenas de acción.

“Me sentí abrumada, por decirlo suavemente”, recordó Zendaya. También contó que llegó al set consciente de que estaba rodeada de personas cuyo trabajo admiraba y que tenía miedo de cometer errores.

La actriz explicó que la escala de la producción y la responsabilidad de estar a la altura de semejante proyecto le generaron mucha ansiedad. Según relató, comenzó a sobrepensar cada movimiento y temía ser quien arruinara la escena.

En ese contexto, destacó el gesto de Tom Holland, su marido y compañero en la película, quien se acercó al rodaje para acompañarla, aunque no tenía que trabajar ese día.

“Me ayudó que Tom fuera al set ese día. Estaba en un rincón y me decía: ‘Vos podés, lo estás haciendo bien’”, contó.

En La Odisea, Zendaya interpreta a Atenea, la diosa que interviene en el viaje de Odiseo, personaje interpretado por Matt Damon. Por su parte, Holland encarna a Telémaco, el hijo del protagonista. Aunque ambos forman parte del elenco, no comparten escenas en la película.

La producción también cuenta con las actuaciones de Anne Hathaway, Robert Pattinson, Charlize Theron, Lupita Nyong'o y Elliot Page, entre otras figuras.

El relato de Zendaya volvió a poner el foco en la dimensión del proyecto de Nolan y en las exigencias que implicó para sus protagonistas, incluso para intérpretes con una extensa trayectoria en grandes producciones de Hollywood.