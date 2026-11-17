Las condiciones climáticas en Termas de Río Hondo presentan lluvias ligeras que afectarán la jornada. Se anticipan temperaturas moderadas y un pronóstico variable para los próximos días.

Hoy 08:02

Hoy en Termas de Río Hondo, los termenses podrán experimentar lluvias ligeras que han comenzado a afectar la región. Con una temperatura actual de 21 °C, la sensación térmica se mantiene en 21.8 °C, lo que indica un día fresco y húmedo.

La humedad del 92% en el ambiente contribuye a que la lluvia persista en la zona, mientras que el viento sopla a 14.4 km/h desde el sureste. Estas condiciones son típicas para esta época del año en Santiago del Estero.

Para hoy, el pronóstico indica lluvia irregular en las cercanías, con temperaturas que oscilarán entre una mínima de 21 °C y una máxima de 26.4 °C. Los termenses deben estar preparados para un día variable y húmedo.

El día de mañana, se espera que el clima continúe con lluvias irregulares y temperaturas que bajarán ligeramente, con mínimas de 20.9 °C y máximas de 24.1 °C. La inestabilidad atmosférica parece persistir en la región.

Para el viernes, el pronóstico prevé un cielo cubierto, con temperaturas que oscilarán entre 19.5 °C y 27.9 °C. Los termenses deben estar atentos a los cambios en las condiciones climáticas que pueden afectar sus actividades diarias.

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