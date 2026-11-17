Los bandeños experimentan un clima inestable con chubascos ligeros en la ciudad. Se prevén temperaturas que oscilarán en los próximos días.

Hoy 08:11

Hoy, en La Banda, los bandeños se despiertan con un chubasco ligero que acompaña la mañana, con una temperatura actual de 21.5 °C y una sensación térmica de 22.2 °C. La humedad se mantiene alta, alcanzando el 90%, lo que contribuye a la sensación de bochorno en la ciudad.

El viento sopla a 14.8 km/h desde el sureste, lo cual podría traer algo de alivio, pero no evitará que las lluvias irregulares continúen en las cercanías. De acuerdo a los pronósticos, se espera que esta situación persista durante el día de hoy.

Para el día de hoy, se anticipa una temperatura máxima de 27.4 °C y una mínima de 20.9 °C, lo que indica un leve ascenso en la temperatura a medida que avanza el día. Sin embargo, las probabilidades de lluvia se mantienen presentes.

El pronóstico para mañana, miércoles 18 de noviembre, indica que la mínima será de 21 °C y la máxima de 24.5 °C, con más lluvias irregulares en el horizonte. Los bandeños deberán estar preparados para un clima similar al de hoy.

Finalmente, el jueves 19 de noviembre, se espera una mínima de 19.6 °C y una máxima que podría llegar hasta los 30.1 °C. A pesar del calor, las lluvias seguirán siendo un factor a considerar en el clima de La Banda.

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