El dúo integrado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá se presentará el próximo 12 de diciembre en la capital santiagueña, luego de una gira por Europa. La noche contará con la participación de la artista invitada Sabrina Gallegos.

Hoy 09:40

La música en vivo tendrá una cita especial en Santiago del Estero. Ainda, el reconocido dúo integrado por Esmeralda Escalante y Yago Escrivá, llegará a la provincia el próximo 12 de diciembre para ofrecer un espectáculo en Teatro La Casa, en el marco de su recorrido musical y luego de una gira por Europa.

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La presentación marcará el cierre de año del grupo en Santiago del Estero y promete una noche para disfrutar de sus canciones, sus particulares armonías y una propuesta artística que se destaca por la conexión con el público.

En esta oportunidad, el espectáculo también contará con la participación de Sabrina Gallegos como artista invitada, quien será parte de una noche especial para la música independiente.

El encuentro será el 12 de diciembre en Teatro La Casa, ubicado en Pasaje San Lorenzo 2699.

Las entradas físicas se podrán conseguir en Camarón Brujo, mientras que quienes prefieran adquirirlas de manera online podrán hacerlo a través de la plataforma Passline.

De esta manera, Ainda se prepara para despedir el año en Santiago del Estero con un show que reunirá música, cercanía y una propuesta en vivo que invita a disfrutar de una noche diferente.