La actividad está dirigida a niños de 5 a 11 años. Se repetirá el próximo jueves 19 de noviembre.

Hoy 09:19

El Centro Cultural del Bicentenario dictará hoy martes 17 y el jueves 19 de noviembre, el taller de arte "Monstruos y algo más", destinado a niños de 5 a 11 años, en el horario de 19:00 a 20:30 hs, en forma gratuita.

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Se trata de una propuesta que tendrá como protagonistas a los monstruos más originales y sorprendentes: aquellos que nacen de la imaginación de cada chico.

A través del juego y la exploración creativa, los participantes podrán descubrir que no existen reglas a la hora de inventar personajes fantásticos. Monstruos simpáticos, extravagantes, pequeños, enormes o completamente disparatados podrán cobrar vida a partir de ideas, formas y combinaciones inesperadas.

La actividad busca estimular la imaginación, favorecer la expresión personal y descubrir las infinitas posibilidades que aparecen cuando se animan a crear algo propio.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario (CCB), días hábiles, de 9 a 13 hs., telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Cupos limitados.