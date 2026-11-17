La comunidad educativa recordó al exalumno, asesinado el 13 de noviembre de 1976 durante la última dictadura cívico-militar. La actividad fue impulsada por una docente y estudiantes de 5.º año, con el propósito de mantener viva la memoria y reafirmar el compromiso con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

Hoy 09:25

En el marco de los 50 años del asesinato de Cecilio José Kamenetzky, exalumno de la Escuela de Comercio “Prof. Antenor R. Ferreyra”, se realizó un acto conmemorativo impulsado por la profesora Emma Gabriela Leguizamón junto a sus estudiantes de 5.º año, turno noche, Lourdes Juarez, Yamila Jiménez, Fernando Villagra, Clara Ledesma y Flavia Peralta Godoy en el marco del espacio curricular Proyecto de Investigación e Intervención Socio-Comunitaria.

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La iniciativa tuvo como propósito recuperar la historia y la memoria de Cecilio, joven estudiante cuya vida fue arrebatada el 13 de noviembre de 1976, durante la última dictadura cívico-militar, y reafirmar el compromiso de las nuevas generaciones con la Memoria, la Verdad y la Justicia.

De la actividad participaron, como invitados, integrantes y la Presidenta de la Asociación por la Memoria, la Verdad y la Justicia de Familiares, Detenidos, Desaparecidos y Ex Presos Políticos de Santiago del Estero, Gabriela Pallares junto al director del Área de Memoria, Etnias y Violencia Institucional, Francisco Juri.

Durante el encuentro, los estudiantes compartieron palabras alusivas y producciones elaboradas a partir de un proceso de investigación y reflexión sobre la historia de Cecilio y su vínculo con la institución educativa. La propuesta también recuperó el significado del mural realizado en su homenaje en el año 2012 por estudiantes de segundo año, una iniciativa que constituyó un importante gesto de resistencia frente al silencio y el olvido.

El homenaje permitió poner en valor la importancia de construir memoria desde las escuelas, reconociendo que las instituciones educativas también son espacios fundamentales para transmitir nuestra historia, reflexionar sobre las consecuencias del terrorismo de Estado y fortalecer una ciudadanía comprometida con los derechos humanos.

A 50 años de su asesinato, recordar a Cecilio Kamenetzky es también reivindicar su vida, sus sueños y sus ideales, y reafirmar, junto a las nuevas generaciones el compromiso con el Nunca Más.