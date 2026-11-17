El violento episodio ocurrió en una vivienda del barrio Ciclón. La víctima, de 27 años, sufrió una herida en la cabeza que requirió puntos de sutura. El acusado fue aprehendido y la Justicia ordenó secuestrar el martillo utilizado en la agresión.

Hoy 09:16

Una violenta discusión de pareja casi termina en tragedia este fin de semana en la ciudad de Bandera. Un hombre atacó salvajemente a su pareja golpeándola en la cabeza con un martillo y fue aprehendido de inmediato por personal policial.

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El hecho se registró en una vivienda ubicada sobre la calle Lavalle, en el barrio Ciclón. De acuerdo con el testimonio de la víctima, una joven de 27 años, la situación comenzó como una fuerte discusión en el interior del domicilio que rápidamente escaló de tono hasta que el agresor decidió "poner fin" al altercado mediante una agresión física brutal.

Tras recibir el impacto con el martillo en la cabeza, la damnificada sufrió una grave lesión que requirió asistencia médica de urgencia. Al recibir la alerta, una comisión de la Comisaría Comunitaria N° 21 se constituyó de inmediato en el lugar de los hechos.

Mientras los efectivos coordinaban el traslado urgente de la mujer hacia el hospital local, procedieron a apresar al agresor en la misma vivienda, trasladándolo de manera inmediata a la sede policial.

Una vez en el nosocomio, el médico de guardia examinó a la víctima y constató que presentaba una herida cortante en el cuero cabelludo, la cual demandó la realización de puntos de sutura para su curación.

Del grave episodio se dio inmediata intervención a la fiscalía de turno, que avaló el procedimiento policial y ordenó el alojamiento del sujeto en una celda en calidad de aprehendido.

Asimismo, la Justicia dispuso una serie de medidas de rigor para esclarecer el hecho y definir la situación procesal del violento, entre ellas: la recepción formal de la denuncia de la víctima y de entrevistas testimoniales; realización de un informe socioambiental en la zona, y el secuestro preventivo del martillo utilizado en el ataque.