Esta vez el blanco fue el Colegio Sagrada Familia. Efectivos de la Comisaría 41ª realizaron pericias y revisaron cámaras para avanzar con la investigación.

Hoy 09:29

Un nuevo hecho de inseguridad generó preocupación en la comunidad educativa de Añatuya. Delincuentes ingresaron al Colegio Sagrada Familia y robaron en el kiosco del establecimiento, en un episodio que se suma a otros dos ataques registrados recientemente en escuelas de la ciudad.

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El hecho fue advertido durante las primeras horas de este martes, cuando las autoridades del establecimiento tomaron conocimiento de lo ocurrido y dieron aviso a la Policía.

Tras recibir la denuncia, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 41 se hicieron presentes en el lugar y comenzaron a trabajar para esclarecer el ilícito. Los uniformados realizaron las pericias correspondientes y avanzaron con la revisión de las cámaras de seguridad de la zona, con el objetivo de obtener imágenes que permitan identificar a los responsables.

Sin embargo, el nuevo robo encendió las alarmas por la reiteración de hechos similares en establecimientos educativos de la ciudad.

Días atrás, la Escuela Roca y el Colegio Florentino Ameghino también habían sido blanco de delincuentes, que ingresaron y sustrajeron elementos de sus respectivos kioscos escolares.

De esta manera, el Colegio Sagrada Familia se convirtió en el tercer establecimiento afectado por esta seguidilla de robos, que mantiene en alerta a directivos, docentes y familias.

Ante las similitudes entre los episodios, los investigadores buscan establecer si los hechos fueron cometidos por los mismos autores y si existe una conexión entre los distintos ataques.

Mientras continúan las tareas investigativas, crece la preocupación entre los integrantes de la comunidad educativa, que reclaman mayores medidas de prevención y controles policiales en los alrededores de las instituciones.

Por el momento, la Policía trabaja para reunir elementos que permitan avanzar en la identificación de los responsables y esclarecer el nuevo robo.