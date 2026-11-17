El hecho ocurrió en una tómbola y drugstore. Un delincuente ingresó al comercio, encañonó a la trabajadora y se llevó la recaudación. Un cómplice lo esperaba en una motocicleta.

Hoy 09:45

Un violento hecho de inseguridad se registró durante las últimas horas del lunes en barrio Parque, donde un delincuente armado asaltó una tómbola y drugstore, amenazó a una empleada con una pistola y se llevó aproximadamente $300 mil de la recaudación.

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El episodio ocurrió alrededor de las 23.45 en un comercio ubicado en la intersección de avenida Rivadavia y Unzaga. Según la información policial, efectivos de la Comisaría Comunitaria Nº 2, dependiente de la Departamental Nº 1, tomaron conocimiento del hecho a través de una alerta emitida mediante la aplicación móvil Policía Vecino.

Al llegar al lugar, los uniformados entrevistaron a la damnificada, una mujer de 27 años que se encontraba trabajando en el establecimiento cuando fue sorprendida por un desconocido.

De acuerdo con su relato, el sujeto exhibió un arma de fuego tipo pistola y la amenazó para obligarla a entregar el dinero. De esa manera, logró apoderarse de una suma cercana a los $300 mil, correspondiente a la recaudación del comercio.

Una vez concretado el robo, el delincuente salió del local y escapó en una motocicleta en la que lo aguardaba un segundo individuo. Ambos se dieron a la fuga con rumbo desconocido.

Uno de los detalles más preocupantes del episodio es que la trabajadora se encontraba acompañada por su pequeña hija, de aproximadamente un año, cuando ocurrió el asalto.

Pese a la situación de extrema tensión y a las amenazas con el arma de fuego, tanto la mujer como la niña resultaron ilesas y no sufrieron lesiones físicas.

Posteriormente, la damnificada se presentó en la dependencia policial para formalizar la denuncia y brindar detalles sobre el accionar de los delincuentes y el monto sustraído.

La Policía inició las averiguaciones correspondientes para identificar a los autores del hecho y establecer las circunstancias en las que se produjo el asalto.