Un comerciante denunció que intentaron contratarlo para asesinar a Carlos “Turco” Balor. Según su testimonio, le exhibieron cinco fajos de dólares y un arma de fuego como parte de la propuesta.

Hoy 10:02

Un presunto plan para asesinar al intendente de Berazategui, Carlos “Turco” Balor, quedó bajo investigación después de que un comerciante denunciara que recibió una propuesta para cometer el crimen a cambio de 50.000 dólares, un arma de fuego y un futuro cargo político en el municipio.

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La acusación apunta contra Roberto Chorne, un hombre de 60 años que, según el relato del denunciante, lo habría contactado para ofrecerle dinero y hasta le habría mostrado una pistola como parte de la propuesta. El objetivo, de acuerdo con la presentación, era sacar del medio al jefe comunal.

Según indicó el portal Diario Conurbano, el episodio habría ocurrido a mediados de septiembre, pero el comerciante, de 44 años, recién formalizó la denuncia el 3 de noviembre.

A partir de entonces, la Justicia inició una investigación que incluyó un allanamiento en un departamento del centro de Berazategui, donde la Policía secuestró una pistola y una importante cantidad de municiones.

De acuerdo con la declaración del denunciante, ambos se conocen desde hace más de 20 años. Chorne solía frecuentar la parrilla que tiene el comerciante y, según trascendió, incluso había realizado pintadas en distintos puntos del distrito en las que se promocionaba como candidato a intendente.

El hombre contó que, a mediados de septiembre, Chorne llegó hasta su casa a bordo de un Mercedes Benz de color beige. Una vez dentro, le habría mostrado cinco fajos de dólares estadounidenses y una pistola Bersa Thunder Mini con una funda negra.

“¿Harías un laburo en San Miguel o Palomar, para apagarle la luz a uno?”, le preguntó el acusado, según consta en la denuncia. El comerciante rechazó el ofrecimiento. Sin embargo, Chorne habría insistido y mencionado entonces un objetivo concreto: el intendente de Berazategui.

“¿Y al ‘Turco’ Balor?”, habría preguntado. Ante una nueva negativa, el acusado redobló la apuesta con una promesa que quedó incorporada a la presentación judicial: “Necesito sacarlo del juego al ‘Turco’ Balor y después te doy un gabinete”.

El denunciante aseguró que rechazó la propuesta y que decidió recurrir a las autoridades. También manifestó que considera que fue elegido por Chorne debido a que había estado preso en el pasado.

La denuncia derivó en una serie de medidas para determinar si existían elementos que respaldaran el relato del comerciante.

El viernes 13 de noviembre, efectivos de la Comisaría Primera realizaron un allanamiento en un departamento ubicado sobre la calle 147, en pleno centro de Berazategui.

En el lugar identificaron a una mujer de 59 años y a un joven de 21. Durante el procedimiento, los policías secuestraron una pistola Bersa Thunder, un cargador con 15 municiones calibre 9 milímetros y otro cargador con 11 proyectiles calibre .40.

Además, encontraron una caja con 50 municiones calibre .22 y un estuche azul correspondiente a una pistola Bersa modelo TPR 40.

Todo el material incautado fue puesto a disposición de la fiscalía, que avaló el procedimiento.

La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N.º 2 descentralizada de Berazategui, a cargo de la fiscal Silvia Borrone, con intervención del Juzgado de Garantías N.º 4.

Según trascendió en medios locales, la Justicia también habría dispuesto una restricción de acercamiento para impedir que el denunciado se ubique a menos de 50 metros del intendente, de su domicilio particular y de los lugares que frecuenta.

Por el momento, no se informaron detenciones vinculadas con la causa.