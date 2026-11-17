El muchacho, vecino del barrio Platense Oeste, había protagonizado una situación que se viralizó en redes sociales. Ante nuevos episodios y la necesidad de un abordaje más intensivo, dispusieron su traslado a un centro especializado en la capital santiagueña.

Hoy 10:23

La situación de un joven de la ciudad de Añatuya, que en los últimos días protagonizó distintos episodios que generaron preocupación entre los vecinos, tuvo este martes una nueva intervención judicial.

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Las autoridades dispusieron su urgente traslado a un Centro de Salud Mental de la capital santiagueña, con el objetivo de garantizarle una atención especializada y un seguimiento permanente.

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El caso tomó estado público días atrás, luego de que se viralizara un video en el que se observaba al muchacho, vecino del barrio Platense Oeste, trepado a un árbol en inmediaciones del cementerio de la ciudad.

La escena llamó la atención de quienes circulaban por el sector y rápidamente se difundió a través de las redes sociales.

Sin embargo, detrás de aquella situación existía una problemática que ya había requerido la intervención de la Justicia y de distintos organismos del Estado.

De acuerdo con los antecedentes del caso, el joven contaba con un esquema de asistencia que contemplaba controles psiquiátricos mensuales y la provisión gratuita de medicamentos por parte del Ministerio de Salud de la Provincia.

Además, dentro de las disposiciones establecidas, su tutora tenía la responsabilidad de acompañar el cumplimiento del tratamiento y comunicar periódicamente la evolución de su situación.

No obstante, los nuevos episodios registrados en los últimos días encendieron nuevamente las alarmas y dejaron en evidencia la necesidad de implementar un abordaje más intensivo, con mayor acompañamiento profesional y asistencia especializada.

Ante este escenario, la Justicia de Añatuya resolvió disponer el traslado del joven a un centro especializado en salud mental de la ciudad Capital.

La medida apunta a que pueda recibir atención continua, contención profesional y el seguimiento médico necesario, en un ámbito adecuado para abordar su situación.

De esta manera, el caso vuelve a poner en agenda la importancia de la intervención temprana, el acompañamiento familiar y la articulación entre los organismos judiciales y sanitarios para garantizar el acceso a tratamientos de salud mental.

La nueva disposición busca priorizar el bienestar del joven y asegurar que cuente con la asistencia necesaria, más allá de la repercusión pública que tuvieron los episodios protagonizados en la ciudad.