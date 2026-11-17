Fue una jornada destinada a promover la prevención y la detección temprana de enfermedades, acercando de manera gratuita estudios fundamentales para el cuidado de la salud femenina.

Hoy 10:26

Se llevó a cabo el Operativo Integral de la Mujer en el Hospital de Tránsito Salvador Retondo, una jornada destinada a promover la prevención y la detección temprana de enfermedades, acercando de manera gratuita estudios fundamentales para el cuidado de la salud femenina.

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La actividad también contó con una charla y capacitación a cargo de la Dra. Gabriela Jorge, quien estuvo acompañada por la coordinadora del Móvil de la Mujer, Lic. María de los Ángeles Villagra, brindando información y herramientas para fortalecer la concientización y el cuidado de la salud.

Desde el Hospital Salvador Retondo destacamos la importancia de generar estos espacios de atención, prevención y acompañamiento, que permiten acercar servicios de salud y promover el bienestar de todas las mujeres de nuestra comunidad.