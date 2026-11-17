La protagonista de The Gilded Age y The White Lotus advirtió sobre las dificultades que enfrentan las mujeres para conseguir papeles protagónicos en el cine.

Hoy 10:30

La actriz estadounidense Carrie Coon volvió a poner sobre la mesa las desigualdades que persisten en la industria cinematográfica y cuestionó las escasas oportunidades que tienen las mujeres para acceder a papeles protagónicos en Hollywood.

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En una entrevista con la revista ELLE, publicada en el marco de su especial Women in Hollywood, la intérprete reconoció que, pese a su trayectoria y reconocimiento, todavía debe esforzarse para conseguir determinados trabajos en la pantalla grande.

“No tengo acceso a papeles protagónicos en el cine. Tengo que luchar por cada papel”, afirmó Coon al hablar de su experiencia profesional. Y agregó que esa situación refleja la escasez de oportunidades laborales disponibles para las actrices.

La artista también cuestionó las dificultades que enfrentan las directoras para desarrollar sus proyectos. Según señaló, incluso cuando una realizadora consigue estrenar una película exitosa, lograr que le financien una segunda producción puede resultar extremadamente difícil.

Coon describió un sistema que considera desigual y exigente con las mujeres: deben justificar cada decisión y explicar cada error, mientras que los hombres suelen contar con mayores oportunidades para desarrollar sus carreras.

Un nuevo desafío cinematográfico

Las declaraciones de Coon coinciden con el estreno de The Liberation, la nueva película de Guy Nattiv, en la que interpreta a Rita Cooper, una mujer que abandona su vida familiar para incorporarse a una comunidad femenina liderada por un personaje interpretado por Lily James.

La actriz destacó que el proyecto representa una oportunidad poco frecuente de encabezar una producción cinematográfica. También explicó que le interesó especialmente la complejidad de su personaje y la posibilidad de explorar sus contradicciones.

Coon, reconocida por sus trabajos en The Leftovers, The White Lotus y The Gilded Age, fue además una de las homenajeadas en la celebración Women in Hollywood 2026, organizada por ELLE en Los Ángeles.

Durante la entrevista, también cuestionó la concentración empresarial en la industria del entretenimiento y advirtió que las grandes fusiones pueden limitar la diversidad de las historias que llegan al público.