La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para los ocho encuentros de los playoffs, que se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2026, una instancia que comenzará el próximo viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con ocho encuentros que definirán a los clasificados a cuartos de final.
Entre las principales designaciones aparecen Luis Lobo Medina, quien será el encargado de dirigir el partido entre Boca e Independiente Rivadavia, y Pablo Dóvalo, elegido para impartir justicia en el enfrentamiento entre River y Lanús.
El Xeneize recibirá al conjunto mendocino el miércoles 25, desde las 21, en La Bombonera. El encuentro fue programado para esa fecha debido a que Boca disputará el sábado 21 la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.
Por su parte, River enfrentará a Lanús el domingo 22, a las 19, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Pablo Dóvalo, acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.
La programación de este último encuentro había generado diferencias entre ambos clubes. Desde Núñez pretendían adelantar el partido para evitar un período prolongado de inactividad tras la fecha FIFA, mientras que Lanús buscaba jugar el domingo para contar con Allan Wlk, delantero convocado a la selección paraguaya.
Finalmente, la organización mantuvo el encuentro para el domingo, por lo que el Granate podrá disponer del futbolista.
Viernes 20 de noviembre
Sábado 21 de noviembre
Domingo 22 de noviembre
Lunes 23 de noviembre
Miércoles 25 de noviembre
Una vez definidos los ocho clasificados, los cuartos de final se disputarán durante el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales están previstas para el 5 y 6 de diciembre.
La gran final del Torneo Clausura 2026 se jugará el sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.
De acuerdo con el reglamento de la competencia, en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, el ganador se definirá mediante tiros desde el punto penal.