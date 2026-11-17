La Liga Profesional dio a conocer las designaciones arbitrales para los ocho encuentros de los playoffs, que se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 25 de noviembre.

Hoy 18:33

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2026, una instancia que comenzará el próximo viernes 20 de noviembre y se extenderá hasta el miércoles 25, con ocho encuentros que definirán a los clasificados a cuartos de final.

Entre las principales designaciones aparecen Luis Lobo Medina, quien será el encargado de dirigir el partido entre Boca e Independiente Rivadavia, y Pablo Dóvalo, elegido para impartir justicia en el enfrentamiento entre River y Lanús.

El Xeneize recibirá al conjunto mendocino el miércoles 25, desde las 21, en La Bombonera. El encuentro fue programado para esa fecha debido a que Boca disputará el sábado 21 la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

Por su parte, River enfrentará a Lanús el domingo 22, a las 19, en el estadio Monumental. El árbitro principal será Pablo Dóvalo, acompañado por Pablo Gualtieri y Eric Grunmann como asistentes, mientras que Gastón Monsón Brizuela estará a cargo del VAR.

La programación de este último encuentro había generado diferencias entre ambos clubes. Desde Núñez pretendían adelantar el partido para evitar un período prolongado de inactividad tras la fecha FIFA, mientras que Lanús buscaba jugar el domingo para contar con Allan Wlk, delantero convocado a la selección paraguaya.

Finalmente, la organización mantuvo el encuentro para el domingo, por lo que el Granate podrá disponer del futbolista.

Días, horarios y árbitros de los octavos de final

Viernes 20 de noviembre

20.00 | Vélez vs. Belgrano Árbitro: Yael Falcón Pérez VAR: Héctor Paletta TV: TNT Sports



Sábado 21 de noviembre

15.00 | Defensa y Justicia vs. Barracas Central Árbitro: Pablo Echavarría VAR: Bryan Ferreyra TV: ESPN Premium

17.00 | Argentinos Juniors vs. Independiente Árbitro: Jorge Baliño VAR: Fernando Echenique TV: TNT Sports



Domingo 22 de noviembre

16.00 | Rosario Central vs. Gimnasia de Mendoza Árbitro: Leandro Rey Hilfer VAR: Germán Delfino TV: ESPN Premium

19.00 | River vs. Lanús Árbitro: Pablo Dóvalo VAR: Gastón Monsón Brizuela TV: TNT Sports

22.00 | Instituto vs. Huracán Árbitro: Darío Herrera VAR: Yamil Possi TV: ESPN Premium



Lunes 23 de noviembre

17.00 | Gimnasia de La Plata vs. Newell's Árbitro: Nicolás Ramírez VAR: Sebastián Habib TV: TNT Sports



Miércoles 25 de noviembre

21.00 | Boca vs. Independiente Rivadavia Árbitro: Luis Lobo Medina VAR: José Carreras TV: ESPN Premium



Cuándo se jugarán los cuartos, las semifinales y la final

Una vez definidos los ocho clasificados, los cuartos de final se disputarán durante el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales están previstas para el 5 y 6 de diciembre.

La gran final del Torneo Clausura 2026 se jugará el sábado 12 de diciembre, en el estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

De acuerdo con el reglamento de la competencia, en caso de igualdad al término de los 90 minutos se disputará un tiempo suplementario de 30 minutos, dividido en dos períodos de 15. Si persiste el empate, el ganador se definirá mediante tiros desde el punto penal.