El oficialismo necesita 10 votos para que el proyecto llegue al recinto, donde necesitará de los aliados para lograr el apoyo de 37. Las negociaciones siguen abiertas.

Hoy 12:56

La Comisión de Asuntos Constitucionales del Senado comenzó este miércoles el tratamiento del proyecto que impulsa el Gobierno nacional para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) de 2027.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El oficialismo busca reunir al menos diez firmas para emitir dictamen y dejar la iniciativa en condiciones de ser debatida en el recinto. Para su aprobación, necesitará 37 votos, tanto en general como durante la discusión de cada uno de sus artículos.

Durante el debate, el oficialismo anunció que el proyecto de reforma política excluirá las colectoras, uno de los puntos que había generado cuestionamientos durante el tratamiento en comisión.

Por su parte, el senador José Mayans cuestionó el procedimiento y reclamó que se escuche a las fuerzas políticas que solicitaron participar del debate. También criticó el artículo 18 de la iniciativa, al que calificó como una “aberración jurídica”.

Ante las diferencias planteadas, la reunión pasó a un cuarto intermedio y los legisladores acordaron retomar el análisis del texto definitivo a las 16, en el Salón Azul, con el objetivo de avanzar hacia la firma del dictamen.