El mandatario provincial encabezó el anuncio oficial en el Centro Cultural del Bicentenario, junto a autoridades provinciales, municipales y representantes de la empresa concesionaria.

Hoy 12:10

El gobernador Elías Suárez participó este miércoles de la presentación oficial del proyecto de ampliación y modernización del Aeropuerto "Madre de Ciudades", una obra estratégica impulsada junto a la firma Aeropuertos Argentina que permitirá optimizar la infraestructura, el confort y la conectividad aérea de Santiago del Estero.

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El acto también contó con la presencia del vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete de Ministros, Víctor Araujo; el intendente de la ciudad Capital, Mario Benavente; y el subsecretario de Turismo, Nelson Bravo.

Por parte de la empresa concesionaria asistieron el CEO de Aeropuertos Argentina, Daniel Ketchibachian; el director de Infraestructura, Lucas Pérez Monsalvo; el director de Asuntos Corporativos, Jorge Rosales; y el administrador local del aeropuerto, Ezequiel Martínez, además de autoridades regionales y representantes del sector turístico y empresarial.

El arquitecto Lucas Pérez Monsalvo realizó la exposición técnica del proyecto, detallando los alcances operativos, plazos y beneficios para pasajeros y aerolíneas.

Según se precisó, las obras incorporarán nuevos espacios y servicios de última generación mediante la ampliación del hall de acceso con nuevas antecámaras, mobiliario de espera y mayor oferta comercial; la renovación integral del área de embarque, duplicando su capacidad operativa actual con nueva señalética y mayor cantidad de asientos; y la construcción de nuevas fachadas ejecutadas con materiales de última tecnología, iluminación LED y accesibilidad plena para personas con movilidad reducida.

Al hacer uso de la palabra, el CEO de Aeropuertos Argentina dijo que la compañía alcanzará una inversión de 70 millones de dólares en la provincia, al sumar lo ejecutado en el Aeropuerto de Las Termas de Río Hondo y el plan previsto para la Capital, donde -además de la etapa inicial de 4 millones de dólares- se invertirán 10 millones de dólares en los próximos dos años para renovar la terminal por completo.

Asimismo, anunció la creación de una tasa regional con una reducción del 50% para vuelos menores a 1.000 kilómetros, medida que potenciará el turismo y la conectividad interprovincial.

Ketchibachian remarcó que los trabajos darán inicio en el segundo semestre del próximo año, tendrán un plazo de ejecución de un año y se desarrollarán con el aeropuerto en pleno funcionamiento, sin cancelar vuelos para proteger las economías regionales, priorizando además la participación de empresas constructoras locales en las licitaciones para generar empleo santiagueño.

Por su parte, el gobernador Elías Suárez destacó el impacto estratégico que tendrá esta obra para el turismo, el deporte, la educación y el desarrollo económico de toda la provincia.

Tras el anuncio, el mandatario expresó su agradecimiento a los directivos y a todo el equipo de trabajo de Aeropuertos Argentina por este paso fundamental para seguir avanzando en el desarrollo de “una provincia que ve con esperanzas el futuro, que ve que es posible trabajando y comprometiéndonos todos vamos poder seguir por la senda del crecimiento y del desarrollo”.

En ese sentido, consideró que estas obras tendrán un enorme impacto especialmente en el sector del turismo, “para quienes visualizan a Santiago del Estero como un punto donde se pueden desarrollar sus actividades y donde la conectividad aérea es fundamental, incluso en materia de educación para estar más cerca”.

“Esta obra va a ser muy importante para el desarrollo de nuestras ciudades y el crecimiento de todo el potencial de los santiagueños”, concluyó Suárez.