El jefe comunal destacó la importancia de sumar compromiso, sensibilidad y capacidad de gestión para dar respuestas concretas a los vecinos y seguir ordenando y transformando La Banda

Hoy 10:56

La Municipalidad de La Banda informó que el intendente Llamil Abdala tomó juramento a dos nuevos funcionarios que se incorporan al equipo de gestión municipal para fortalecer las áreas vinculadas a la contención comunitaria y al crecimiento económico local.

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En una ceremonia realizada con la presencia de autoridades y equipos de trabajo, asumieron formalmente la señora Paola Soledad Neme como directora de Desarrollo Social, y el señor Leonardo Balcarlos como director de Desarrollo Productivo, Comercial y Empleo.

Con estas incorporaciones, la gestión municipal continúa consolidando dos ejes estratégicos en la línea de trabajo del intendente Llamil Abdala: por un lado, el impulso a la producción, el fortalecimiento del sector comercial y el acompañamiento al ámbito privado para generar nuevas oportunidades de empleo; y por otro, la presencia activa del Estado en territorio para brindar asistencia, promoción comunitaria y contención cercana a las familias bandeñas que más lo necesitan.

Durante el encuentro, el jefe comunal destacó la importancia de sumar compromiso, sensibilidad y capacidad de gestión para dar respuestas concretas a los vecinos y seguir ordenando y transformando La Banda. Por su parte, los flamantes funcionarios expresaron su agradecimiento por la confianza depositada y reafirmaron su predisposición para llevar adelante las tareas encomendadas, priorizando el trabajo territorial, el diálogo abierto y el acompañamiento constante a toda la comunidad.