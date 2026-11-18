Una mujer de 49 años se presentó en una dependencia policial y manifestó que su hijo, de 25, le había sustraído la motocicleta. Localizaron el rodado en el barrio John Kennedy.

Hoy 10:46

Un procedimiento policial permitió recuperar una motocicleta Honda Wave que había sido sustraída el día anterior, luego de que una mujer denunciara que su propio hijo se la había llevado y que, según le habría manifestado, la había empeñado para conseguir sustancias prohibidas.

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El episodio se conoció este martes 17 de noviembre, cuando una mujer de 49 años, identificada como Lucía Elizabeth Direncio, se presentó en la Comisaría Comunitaria N° 8, dependiente del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 2, para informar sobre lo sucedido.

Según relató, el hecho se había producido el lunes 16 de noviembre y el señalado como autor sería su hijo, Carlos Nicolás Trejo, de 25 años, quien le habría manifestado que había entregado el rodado a cambio de drogas.

Ante la situación, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Luciana Jacobo, quien dispuso que se realizaran las averiguaciones correspondientes para lograr recuperar el vehículo.

En el marco de las actuaciones, los efectivos se entrevistaron con Trejo, quien habría indicado que había dejado la motocicleta en un domicilio ubicado en calle 11 N° 291 del barrio John Kennedy.

Al llegar al lugar, los uniformados fueron recibidos por Enzo Nahuel Ruiz, de 23 años, quien permitió voluntariamente el ingreso y realizó la entrega de una motocicleta Honda Wave, de color negro, sin dominio colocado.

Sin embargo, el vehículo presentaba un faltante: no tenía la rueda trasera. De acuerdo con lo manifestado por Ruiz, Trejo habría vendido esa pieza a cambio de estupefacientes y tenía previsto vender la motocicleta completa durante la jornada de este martes.

Tras el hallazgo, los efectivos informaron nuevamente a la fiscal interviniente, quien dispuso la confección de las actas de entrega voluntaria y reconocimiento, además de la restitución del rodado a su legítima propietaria.

Una decisión familiar

Un dato particular del procedimiento fue que la mujer manifestó expresamente que no realizaría una denuncia penal contra su hijo, pese a haber sido quien informó sobre la sustracción y permitió que se iniciaran las actuaciones policiales.

El procedimiento estuvo a cargo de efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 8, quienes lograron recuperar el vehículo y ponerlo nuevamente en manos de su propietaria.