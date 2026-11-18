La Liga Profesional oficializó las designaciones arbitrales para los ocho cruces de los playoffs.

Hoy 11:30

La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que comenzarán este viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25. Entre las principales designaciones aparecen Pablo Dóvalo y Luis Lobo Medina, quienes estarán a cargo de los encuentros de River y Boca, respectivamente.

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River Plate recibirá a Lanús el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez principal. El Millonario buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final de la competencia.

Por su parte, Boca Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Luis Lobo Medina, en un compromiso que se disputará días después de la final de la Copa Sudamericana que el Xeneize afrontará ante Atlético Mineiro.

La programación contempla ocho encuentros eliminatorios, en los que los equipos mejor ubicados durante la fase regular tendrán la ventaja de disputar sus respectivos partidos como locales.

En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, los equipos deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una serie de penales.

Así se jugarán los octavos de final