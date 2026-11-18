La Liga Profesional oficializó las designaciones arbitrales para los ocho cruces de los playoffs.
La Liga Profesional de Fútbol confirmó los árbitros para los octavos de final del Torneo Clausura 2026, que comenzarán este viernes 20 de noviembre y se extenderán hasta el miércoles 25. Entre las principales designaciones aparecen Pablo Dóvalo y Luis Lobo Medina, quienes estarán a cargo de los encuentros de River y Boca, respectivamente.
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River Plate recibirá a Lanús el próximo domingo 22 de noviembre, desde las 19, en el estadio Monumental, con Pablo Dóvalo como juez principal. El Millonario buscará aprovechar la localía para avanzar a los cuartos de final de la competencia.
Por su parte, Boca Juniors enfrentará a Independiente Rivadavia de Mendoza el miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera. El encargado de impartir justicia será Luis Lobo Medina, en un compromiso que se disputará días después de la final de la Copa Sudamericana que el Xeneize afrontará ante Atlético Mineiro.
La programación contempla ocho encuentros eliminatorios, en los que los equipos mejor ubicados durante la fase regular tendrán la ventaja de disputar sus respectivos partidos como locales.
En caso de igualdad al término de los 90 minutos reglamentarios, los equipos deberán disputar un tiempo suplementario de 30 minutos. Si persiste el empate, la clasificación se definirá mediante una serie de penales.
Así se jugarán los octavos de final
- Vélez-Belgrano
- Día: viernes 20 de noviembre
- Hora: 20
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Yael Falcón Pérez
- Árbitro asistente 1: Lucio Méndez
- Árbitro asistente 2: Lucas Pardo
- Cuarto árbitro: Felipe Viola
- VAR: Héctor Paletta
- AVAR: Diego Verlotta
Defensa y Justicia-Barracas Central
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 15
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Pablo Echavarría
- Árbitro asistente 1: Facundo Rodríguez
- Árbitro asistente 2: José Castelli
- Cuarto árbitro: Ezequiel Billone
- VAR: Bryan Ferreyra
- AVAR: Gastón Suárez
Argentinos-Independiente
- Día: sábado 21 de noviembre
- Hora: 17
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Jorge Baliño
- Árbitro asistente 1: Pablo González
- Árbitro asistente 2: Matías Balmaceda
- Cuarto árbitro: Agustín Vegetti
- VAR: Fernando Echenique
- AVAR: Mauro Ramos Errasti
Rosario Central-Gimnasia M
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 16
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Leandro Rey Hilfer
- Árbitro asistente 1: Sebastián Raineri
- Árbitro asistente 2: Carlos Viglietti
- Cuarto árbitro: Leonardo Billanueva
- VAR: Germán Delfino
- AVAR: Javier Uziga
River-Lanús
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 19
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Pablo Dóvalo
- Árbitro asistente 1: Pablo Gualtieri
- Árbitro asistente 2: Eric Grunmann
- Cuarto árbitro: Pablo Giménez
- VAR: Gastón Monsón Brizuela
- AVAR: Iván Núñez
Instituto-Huracán
- Día: domingo 22 de noviembre
- Hora: 22
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Darío Herrera
- Árbitro asistente 1: Gabriel Chade
- Árbitro asistente 2: Diego Martin
- Cuarto árbitro: Lucas Cavallero
- VAR: Yamil Possi
- AVAR: Walter Ferreyra
Gimnasia LP-Newell's
- Día: lunes 23 de noviembre
- Hora: 17
- TV: TNT Sports
- Árbitro: Nicolás Ramírez
- Árbitro asistente 1: Miguel Savorani
- Árbitro asistente 2: Hugo Páez
- Cuarto árbitro: Jorge Broggi
- VAR: Sebastián Habib
- AVAR: Laura Fortunato
Boca-Independiente Rivadavia
- Día: miércoles 25 de noviembre
- Hora: 21
- TV: ESPN Premium
- Árbitro: Luis Lobo Medina
- Árbitro asistente 1: Juan Pablo Belatti
- Árbitro asistente 2: Maximiliano Castelli
- Cuarto árbitro: Juan Pafundi
- VAR: José Carreras
- AVAR: Wenceslao Meneses