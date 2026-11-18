El Xeneize utilizará una combinación de indumentaria que remite a la última conquista de la Copa Libertadores. La elección despertó la ilusión de los hinchas de cara a una nueva final internacional.

Hoy 11:16

Boca Juniors se prepara para disputar una nueva final internacional ante Atlético Mineiro el próximo sábado y tendrá un detalle especial en su indumentaria. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena saldrá a la cancha con camiseta azul y oro, pantalón amarillo y medias amarillas, una combinación que recuerda a la histórica consagración en la Copa Libertadores 2007.

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La elección despertó entusiasmo entre los hinchas xeneizes, ya que remite a aquella inolvidable noche en Porto Alegre, cuando Boca derrotó 2-0 a Gremio con un doblete de Juan Román Riquelme y conquistó su sexta Libertadores con un contundente 5-0 en el resultado global, luego del 3-0 conseguido en La Bombonera.

Detrás de aquella recordada vestimenta existe una curiosa historia. Roberto Prado, quien era utilero del plantel en 2007, reveló que el club estuvo cerca de no poder utilizar los pantalones amarillos en Brasil debido a un inconveniente logístico. La decisión de vestir esa combinación llegó cuando la delegación ya se encontraba en Porto Alegre y solamente disponía de pantalones blancos.

"El día previo a la final vino Juan Carlos Crespi y dice: 'Mañana jugamos con azul, pantalón amarillo y media azul'. Yo le dije: 'Juan Carlos, si tenemos pantalón blanco'. 'No, yo ya dije en la Conmebol'", recordó Prado sobre la conversación que desencadenó una carrera contrarreloj para conseguir la indumentaria.

La solución llegó desde Buenos Aires, donde debieron gestionar con Nike el envío de los pantalones en otro avión que trasladaba dirigentes. "Tuvimos que llamar a Buenos Aires, a Nike, y al otro día viajaba otro avión con directivos y trajeron otro juego de pantalones. Si no, no podíamos salir a jugar", explicó el histórico utilero.

El momento de mayor tensión se produjo cuando el plantel ya estaba en el estadio. "El avión llegó a las 18, ¡ya estábamos en el vestuario! Con los huevos en la garganta. Los jugadores cambiados, faltaba una hora cuando llegaron los amarillos", relató Prado sobre aquella situación que terminó convirtiéndose en parte de la historia de Boca.

Ahora, 19 años después de aquella consagración, el pantalón amarillo volverá a estar presente en una definición internacional. Aunque no se trata de una cábala buscada deliberadamente, la coincidencia alimenta la ilusión de los hinchas de Boca, que sueñan con volver a celebrar un título continental.