La representante del Patín Saint Germain se destacó en el Campeonato Nacional de Clubes, disputado del 12 al 18 de noviembre en Río Segundo, donde alcanzó el primer puesto de su categoría.

Hoy 11:09

Lucero Saavedra, representante del Patín Saint Germain, tuvo una destacada actuación en el Campeonato Nacional de Clubes de Patín, desarrollado en Río Segundo, Córdoba, donde logró consagrarse campeona nacional en su categoría.

La competencia se llevó a cabo entre el 12 y el 18 de noviembre y reunió a patinadores de diferentes clubes del país, que participaron en busca de los principales reconocimientos nacionales.

En este importante certamen, Saavedra consiguió quedarse con el primer puesto de su categoría, alcanzando un importante logro deportivo y dejando en lo más alto al Patín Saint Germain.

De esta manera, la joven patinadora cerró su participación en Córdoba con el título de campeona nacional, sumando una nueva conquista para la institución que representa y destacándose en una de las competencias del calendario nacional de patinaje.