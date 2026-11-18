La particular maniobra quedó registrada en imágenes y llamó la atención por la inesperada utilización del vehículo.
El curioso episodio ocurrió en Villa Domínico, partido de Avellaneda, provincia de Buenos Aires.
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Un hombre que ya estaba podando un árbol decidió utilizar un Fiat Duna para terminar de derribarlo.
Ató el tronco a su auto y aceleró hasta terminar de arrancarlo de raíz. La insólita maniobra quedó grabada y se viralizó en redes.