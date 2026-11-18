Rodolfo Arruabarrena decidió convocar a los 33 futbolistas de Primera División, incluidos lesionados y jugadores que no son habituales en el equipo. El Xeneize buscará conquistar un título internacional después de 18 años.

Hoy 13:01

Boca Juniors se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro y el entrenador Rodolfo Arruabarrena tomó una decisión especial: los 33 futbolistas del plantel profesional viajarán a Barranquilla, Colombia, para acompañar al equipo en uno de los partidos más importantes de la temporada.

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El encuentro se disputará el próximo sábado 21 de noviembre, desde las 19.30, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Con la intención de fortalecer la unión del grupo, el Vasco decidió incluir en la delegación tanto a los habituales titulares como a los suplentes, juveniles y futbolistas que actualmente se encuentran lesionados.

Entre los convocados aparecen Agustín Marchesín y Matías Satas, quienes atraviesan diferentes problemas físicos, además de Milton Giménez, que no forma parte de las principales alternativas del entrenador. También viajarán los juveniles Joaquín Ruiz, Camilo Rey Domenech y Rodrigo Bacidalupe, pese a que no vienen siendo considerados para los últimos compromisos.

Sin embargo, diez futbolistas quedarán fuera del banco de suplentes, debido a que el reglamento de la Conmebol permite inscribir solamente 23 jugadores en la planilla oficial. La elección definitiva se realizará el sábado, cuando Arruabarrena confirme a los once titulares y los doce relevos.

La delegación xeneize partirá este miércoles a las 14 horas rumbo a Colombia. Una vez instalada en Barranquilla, Boca realizará sus entrenamientos del jueves y viernes en el estadio Romelio Martínez, donde terminará de ajustar los detalles tácticos para enfrentar al conjunto brasileño.

En cuanto al armado del equipo, el entrenador mantendría gran parte de la formación que viene de golear 3-0 a Banfield por las semifinales de la Copa Argentina. Las buenas noticias pasan por Lautaro Blanco y Milton Delgado, quienes arrastraban molestias físicas, pero llegarían en condiciones de disputar la final.

La principal incógnita se encuentra en el ataque, donde Tomás Aranda, Leonel Flores y Alan Velasco compiten por un lugar para acompañar a Sebastián Villa y Miguel Merentiel. Por el momento, Velasco aparece como el principal candidato para integrar el once inicial.

De esta manera, Boca buscará volver a conquistar un título internacional después de 18 años, con todo el plantel presente en Colombia y la ilusión de sumar una nueva estrella a su historia.