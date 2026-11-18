El club inglés inició conversaciones con el mediocampista de la Selección Argentina para extender su vínculo, que finaliza en junio de 2028. La decisión llega en medio de la incertidumbre sobre su continuidad.

Hoy 12:14

Liverpool dio un paso importante para asegurar la continuidad de Alexis Mac Allister. En medio de las dudas sobre el futuro del campeón del mundo, la dirigencia de los Reds decidió iniciar negociaciones formales para renovar su contrato, que actualmente tiene vigencia hasta el 30 de junio de 2028.

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El mediocampista argentino atraviesa un destacado presente en la Premier League y se consolidó como una pieza fundamental en el esquema del entrenador Andoni Iraola. Según trascendió, las conversaciones ya comenzaron y en las próximas semanas podría conocerse si ambas partes logran avanzar hacia un acuerdo para prolongar su vínculo.

La decisión del club representa un cambio importante respecto de las declaraciones que había realizado el propio futbolista, cuando manifestó su tristeza ante la posibilidad de no continuar en la institución. "Recibí la noticia de que el club no estaba en condiciones de ofrecerme un nuevo contrato, lo cual, por supuesto, me pone muy triste. Creo que todos pueden ver que doy el 100% por este club todos los días, en los entrenamientos y en los partidos", había expresado Mac Allister.

En aquel momento, Iraola respaldó públicamente al argentino y destacó su compromiso con Liverpool, pese al interés que había despertado en otros clubes durante el último mercado de pases. "Lo importante es que él quiere estar aquí. Quiere seguir aquí", aseguró el entrenador español.

Los números reflejan la importancia del volante en el equipo. En lo que va de la temporada 2026/27, Mac Allister disputó 16 partidos oficiales, 12 como titular, convirtió cinco goles y aportó una asistencia, convirtiéndose en uno de los jugadores más destacados del conjunto inglés.

Su última conquista llegó el pasado 8 de noviembre, cuando marcó uno de los tantos en la victoria de Liverpool por 3-1 ante Crystal Palace. Con ese resultado, los Reds alcanzaron su quinta victoria en la Premier League y se ubicaron en el cuarto puesto de la tabla con 18 puntos.

Mientras tanto, la dirigencia buscará llegar a un entendimiento con el futbolista de la Selección Argentina para evitar que la incertidumbre sobre su futuro se prolongue. Por ahora, las negociaciones están abiertas y todavía no existe un acuerdo definitivo para extender su permanencia en Anfield.