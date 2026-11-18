Luego de cerrar el año con una goleada ante Costa Rica, el equipo de Lionel Scaloni se prepara para una temporada con hasta diez partidos internacionales, el inicio del camino hacia el Mundial 2030 y varios desafíos por resolver.

Hoy 11:44

La Selección Argentina cerró su participación en 2026 con una contundente goleada por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba y ya comienza a proyectar un 2027 cargado de compromisos. El equipo dirigido por Lionel Scaloni tendrá por delante el posible inicio de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030, la chance de disputar un amistoso frente a Brasil y la incertidumbre sobre la realización de la Finalissima ante España.

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El calendario internacional contará con cuatro ventanas FIFA, que permitirán a la Albiceleste disputar hasta diez encuentros durante el año. La primera será del 22 al 30 de marzo, la segunda del 7 al 15 de junio, la tercera del 20 de septiembre al 5 de octubre y la última del 8 al 16 de noviembre. A diferencia de las demás, la ventana de septiembre y octubre permitirá jugar hasta cuatro partidos.

Uno de los grandes atractivos podría ser el regreso del Superclásico sudamericano entre Argentina y Brasil. Ambas federaciones mantienen conversaciones para organizar un amistoso durante 2027, aunque todavía no existe una confirmación oficial. El último enfrentamiento de carácter amistoso entre ambos seleccionados se disputó en noviembre de 2019, cuando Argentina ganó 1-0 en Arabia Saudita con un gol de Lionel Messi.

Otro de los puntos importantes será el comienzo de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial 2030. Aunque Argentina ya tiene asegurada su clasificación por ser una de las sedes de la Copa del Mundo, al igual que Uruguay y Paraguay, participará del proceso clasificatorio. Desde la Conmebol analizan iniciar la competencia en junio o septiembre de 2027, mientras también se estudia una posible modificación del formato, con una definición similar a la Nations League.

En cuanto a la Finalissima frente a España, el panorama continúa sin resolverse. El encuentro, que debía disputarse en marzo de 2026, fue suspendido por los conflictos en Medio Oriente y las diferencias entre las federaciones sobre la sede. Por el momento, no hay una nueva fecha confirmada y tampoco podrá jugarse en marzo de 2027, debido a los compromisos de España por los cuartos de final de la Nations League.

Mientras tanto, Scaloni continuará trabajando en la renovación del plantel después de un 2026 marcado por el subcampeonato mundial y el retiro de Lionel Messi de la Selección. Futbolistas como Nico Paz, Máximo Perrone y Agustín Giay aparecen entre las nuevas alternativas que buscan consolidarse en el seleccionado mayor, con la mirada puesta en la Copa América 2028 y el Mundial 2030.