El exdelantero analizó la menor concurrencia de hinchas en los últimos amistosos de la Albiceleste y consideró que la ausencia de Lionel Messi es uno de los principales motivos.

Hoy 12:03

La Selección Argentina cerró su calendario de amistosos de 2026 con una situación que llamó la atención: la menor concurrencia de público a los estadios. En ese contexto, Sergio "Kun" Agüero dio su opinión sobre este fenómeno y señaló que el retiro de Lionel Messi del seleccionado nacional tuvo una influencia directa en el interés de los hinchas.

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"Yyy... Dos más dos es cuatro. Obviamente, Messi atrae mucha gente, muchas familias y muchos chicos que tienen el deseo de verlo jugar", expresó el exdelantero del Manchester City al referirse al impacto que generaba la presencia del capitán argentino en cada presentación de la Albiceleste.

Agüero también consideró que los títulos obtenidos en los últimos años modificaron las expectativas del público. Después de las consagraciones en la Copa América y el Mundial, sostuvo que muchos simpatizantes viven los encuentros amistosos con una menor intensidad.

"También el público está más relajado, porque ya se ganó la Copa América, el Mundial... Es como que dice: 'Bueno, ya está. Leo se fue. Ahora, la miro por la tele'", explicó el Kun, al describir cómo cambió la relación de algunos hinchas con el seleccionado nacional.

Sin embargo, el exfutbolista se mostró optimista respecto del futuro y consideró que la conexión entre los simpatizantes y el equipo volverá a fortalecerse a medida que avance la nueva etapa de la Selección Argentina sin Messi.

"Para mí, es eso. Pero bueno, yo creo que también ahora, sin Leo, la gente de a poco tendrá que empezar a encariñarse", concluyó Agüero, quien entiende que el seleccionado deberá construir una nueva identificación con el público después de una de las etapas más exitosas de su historia.