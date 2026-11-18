El ministro de Economía defendió el rumbo del programa económico y aseguró que la Argentina está “en muy buen camino” para continuar con la desaceleración de los precios.

Hoy 11:53

El ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que a Chile y Uruguay les llevó más de diez años alcanzar una inflación de un dígito y sostuvo que la Argentina avanza en la dirección correcta para continuar reduciendo el ritmo de aumento de los precios.

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El funcionario realizó estas declaraciones este miércoles durante su participación en el Somos Pymes Summit, un encuentro con empresarios que se desarrolló en La Rural, en la ciudad de Buenos Aires.

“El programa chileno llevó más de diez años en alcanzar una inflación de un dígito y lo mismo en Uruguay. Nosotros vamos en muy buen camino para que siga bajando”, expresó Caputo.

En ese sentido, el titular del Palacio de Hacienda destacó el comportamiento de la inflación núcleo, que, según indicó, se ubica en torno al 1,5% mensual. De acuerdo con su explicación, ese nivel representa una inflación anualizada cercana al 20%.

“Mientras mantengamos la conducta fiscal y monetaria, el proceso de desinflación va a continuar”, aseguró.

Las declaraciones del ministro se produjeron una semana después de que el Indec informara una inflación del 2,2% en octubre, un resultado que superó las expectativas de distintos analistas económicos.

El dato volvió a poner en discusión la velocidad de la desaceleración inflacionaria, uno de los principales objetivos del programa económico del Gobierno.