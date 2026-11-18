La entidad sudamericana evalúa implementar un formato similar al de la Nations League, con una definición entre cuatro selecciones. Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen asegurada su clasificación al Mundial, pero participarían del nuevo certamen.

Hoy 12:45

Las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2030 podrían experimentar una transformación histórica. La Conmebol trabaja en un nuevo formato de competencia inspirado en la Nations League de Europa, que incluiría una instancia de Final Four y la posibilidad de consagrar a un campeón, además de definir las plazas clasificatorias para la próxima Copa del Mundo.

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La propuesta fue anticipada por Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), quien confirmó que se estudian modificaciones importantes para el próximo proceso clasificatorio. "Es una nueva era, con una renovación de la ilusión. La próxima Eliminatoria va a tener un formato diferente, estilo Liga de Naciones, compitiendo por un título", expresó el dirigente.

El principal objetivo de la iniciativa es mantener la competitividad entre las diez selecciones sudamericanas, especialmente porque Argentina, Uruguay y Paraguay ya tienen garantizada su participación en el Mundial 2030 por su condición de anfitriones de los partidos conmemorativos del centenario de la competencia.

Una de las alternativas que cobra fuerza contempla la realización de un Final Four, instancia en la que cuatro seleccionados disputarían la definición del certamen para determinar un campeón. Sin embargo, todavía resta establecer cómo se distribuirán los puntos, si continuará el tradicional sistema de todos contra todos o si se implementará una fase de grupos.

La Conmebol tendrá una reunión clave de su Consejo el próximo viernes 20 de noviembre en Barranquilla, Colombia, donde los dirigentes avanzarán en el análisis de las propuestas. Por el momento, el nuevo formato no fue aprobado oficialmente y tampoco existe una fecha confirmada para el inicio de las Eliminatorias.

Otro aspecto que podría modificar el panorama es el pedido presentado ante la FIFA para ampliar excepcionalmente el Mundial 2030 de 48 a 64 selecciones. Si la iniciativa recibe el visto bueno, Sudamérica podría disponer de 8,5 plazas en total, incluidas las tres correspondientes a los anfitriones, lo que incrementaría considerablemente las posibilidades de clasificación para los demás países.

Mientras se esperan definiciones, la Selección Argentina se prepara para afrontar un nuevo ciclo internacional con la mira puesta en el Mundial del Centenario. La posibilidad de disputar unas Eliminatorias con un título oficial en juego aparece como uno de los cambios más importantes que analiza el fútbol sudamericano para los próximos años.