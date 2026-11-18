El delantero uruguayo palpitó la final del próximo sábado ante Atlético Mineiro en Barranquilla y sorprendió al contar qué hará si el Xeneize consigue el título internacional.

Hoy 13:21

Boca Juniors se prepara para disputar la final de la Copa Sudamericana 2026 ante Atlético Mineiro y uno de sus principales referentes, Miguel Merentiel, dejó en claro la ilusión que atraviesa el plantel. El delantero uruguayo habló sobre la importancia del encuentro del próximo sábado en Barranquilla, Colombia, y reveló una particular promesa que cumplirá si el Xeneize logra consagrarse campeón.

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"No tengo tatuajes ni de mis hijos, pero ojalá se den las cosas y me haga algo...", expresó entre risas el atacante, quien aseguró que se haría su primer tatuaje relacionado con Boca si consigue levantar el trofeo continental.

Merentiel, uno de los futbolistas que integró el plantel que perdió la final de la Copa Libertadores 2023 ante Fluminense, tendrá una nueva oportunidad de alcanzar la gloria internacional. "Es lindo estar otra vez en una final de una copa internacional. Se han dado las cosas para estar nuevamente y estamos muy contentos, esperando para afrontar ese momento", manifestó.

El uruguayo también destacó el significado que tendría la conquista para los simpatizantes. "Ojalá que sea una fiesta. La gente de Boca se merece esto y muchas cosas más. Ojalá que se dé, sería algo lindo para ellos. Y para nosotros también", sostuvo, consciente de la expectativa que genera el partido decisivo.

En cuanto a su presente deportivo, Merentiel acumula 65 goles con la camiseta de Boca, cifra que lo ubica en el puesto 22 de la tabla histórica de goleadores del club y en el quinto lugar entre los máximos artilleros del siglo XXI. Sin embargo, el delantero aseguró que prioriza los objetivos colectivos por encima de sus estadísticas personales.

"Soy consciente de los pasos que estoy dando en Boca, del tiempo que llevo y los récords de goles, pero más porque me lo recuerdan que por llevar la cuenta yo. La verdad es que no me doy cuenta, yo pienso más en lo grupal", explicó el futbolista, que atraviesa su cuarta temporada en la institución.

Además, reconoció la exigencia permanente que implica vestir la camiseta azul y oro. "Siempre cuando ganamos está esa felicidad de decir: 'Bueno, ganás'. Pero la cosa en este club es tener que conseguir títulos. Estamos camino a lograr algo importante, como es una Sudamericana", afirmó.

De esta manera, Merentiel buscará ser protagonista en la final del sábado 21 de noviembre ante Atlético Mineiro, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El delantero sueña con conquistar su primer título internacional con Boca y, si logra cumplir ese objetivo, dejará el recuerdo marcado para siempre en su piel.