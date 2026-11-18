El presidente de la AFA celebró la goleada ante Costa Rica, destacó el subcampeonato mundial y agradeció a los protagonistas de la Albiceleste. Además, la continuidad de Lionel Scaloni hasta 2030 marcó el cierre de una temporada especial.

Hoy 13:35

La Selección Argentina cerró su calendario de 2026 con una contundente victoria por 7-0 ante Costa Rica en Córdoba y el presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio "Chiqui" Tapia, aprovechó la ocasión para realizar un balance de la temporada, marcada por el subcampeonato en el Mundial y la renovación de Lionel Scaloni como entrenador.

A través de sus redes sociales, el dirigente expresó su satisfacción por el rendimiento del seleccionado y destacó el acompañamiento de los hinchas. "Se termina el año de la mejor manera, con una goleada ante el apoyo de nuestra gente", escribió Tapia luego del triunfo de la Albiceleste en el estadio Mario Alberto Kempes.

El titular de la AFA también dedicó palabras de reconocimiento a quienes formaron parte del proceso durante la temporada. "Gracias al plantel, al cuerpo técnico, a los colaboradores, a cada dirigente que acompaña", manifestó, antes de extender su agradecimiento "a todos los argentinos y argentinas que alientan desde cada rincón del mundo, siempre tirando para el mismo lado".

Para cerrar su publicación, Tapia resumió sus sensaciones con una frase contundente: "Fue un 2026 maravilloso. Todos juntos". El mensaje llegó después de un año en el que Argentina alcanzó la final del Mundial 2026, donde cayó ante España, y mantuvo una destacada regularidad en sus presentaciones internacionales.

Los números reflejan el desempeño del conjunto dirigido por Scaloni. Durante 2026, la Selección disputó 17 partidos, con 14 victorias, un empate y apenas dos derrotas. Las únicas caídas fueron ante España en la definición de la Copa del Mundo y frente a Uruguay en un encuentro amistoso.

Más allá de los resultados, otra de las grandes noticias del cierre de temporada fue la renovación del contrato de Lionel Scaloni hasta 2030. La continuidad del entrenador había generado incertidumbre después del Mundial, pero las conversaciones con la dirigencia permitieron alcanzar un acuerdo para sostener el proyecto deportivo.

De esta manera, la Selección Argentina despidió el 2026 con una goleada, el respaldo de su presidente y la continuidad de su cuerpo técnico asegurada. Ahora, la Albiceleste comenzará a proyectar los desafíos de 2027, con la mirada puesta en el próximo ciclo mundialista.