El Presidente recibió un Doctorado Honoris Causa en la Universidad de Belgrano, donde volvió a cuestionar la justicia social, destacó las políticas de desregulación y elogió la gestión de Luis Caputo. Además, aseguró que la Argentina ingresó en lo que definió como el “siglo de oro liberal”.

Hoy 16:01

Javier Milei volvió a defender su modelo económico y lanzó fuertes críticas contra la justicia social durante un discurso que brindó este miércoles 18 de noviembre, tras recibir el Doctorado Honoris Causa de la Universidad de Belgrano y el Instituto Universitario Isaac Abarbanel. En su exposición, reivindicó las políticas de desregulación, la apertura comercial y los principios del liberalismo como herramientas para impulsar el crecimiento del país.

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La ceremonia se desarrolló en el marco de un simposio internacional por los 80 años de los juicios de Núremberg y contó con la presencia de integrantes del Gabinete nacional, entre ellos Karina Milei, Luis Caputo y Pablo Quirno, además de autoridades académicas.

Durante su intervención, el mandatario cuestionó nuevamente las políticas redistributivas y sostuvo que perjudican los incentivos para trabajar, ahorrar e invertir. “La idea de la justicia social nos hunde”, afirmó, al desarrollar su postura sobre el funcionamiento de la economía y el papel que debe cumplir el Estado.

Milei consideró que la generación de riqueza y el crecimiento económico son los principales mecanismos para reducir la pobreza. En ese sentido, defendió un modelo basado en la propiedad privada, la competencia y la eliminación de regulaciones que, según su interpretación, obstaculizan el desarrollo productivo.

Elogios a Caputo y las desregulaciones del Gobierno

En otro tramo de su discurso, Milei destacó la tarea del ministro de Economía, Luis Caputo, a quien volvió a considerar el mejor titular de esa cartera en la historia argentina. También valoró la gestión de Federico Sturzenegger al frente de las políticas de desregulación.

Según aseguró el Presidente, el Gobierno lleva adelante 18.000 desregulaciones y podría superar las 20.000 si el Senado aprueba la denominada Ley de Hojarasca, una iniciativa que contempla la eliminación o modificación de distintas disposiciones normativas.

El mandatario sostuvo que estas medidas buscan reducir las trabas burocráticas, fomentar la inversión y mejorar la productividad. También cuestionó los modelos económicos con una elevada intervención estatal y defendió la apertura de los mercados como uno de los ejes de su administración.

Milei aseguró que ahora la gente pide trabajo en lugar de planes sociales

Uno de los pasajes destacados de su exposición estuvo relacionado con las políticas del Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello.

Milei afirmó que, al comienzo de su gestión, una parte importante de las solicitudes que recibía el área estaban relacionadas con planes sociales, mientras que actualmente, según sostuvo, existe una mayor demanda de capacitación laboral y oportunidades de empleo.

En ese contexto, destacó los acuerdos impulsados con empresas para desarrollar centros de formación profesional destinados a personas que buscan reinsertarse en el mercado laboral. El Presidente presentó este supuesto cambio como una transformación en la relación de la población con la asistencia estatal, aunque no aportó durante su exposición estadísticas detalladas que permitieran dimensionarlo.

Apertura comercial y una nueva etapa económica

El jefe de Estado también resaltó la tarea del canciller Pablo Quirno y aseguró que su Gobierno avanzó en la apertura de más de 500 mercados internacionales.

De acuerdo con las cifras mencionadas por Milei, cuando comenzó su administración Argentina mantenía relaciones comerciales con mercados que representaban aproximadamente el 10% de la población mundial, mientras que actualmente esa proporción habría alcanzado el 30%.

Además, planteó como objetivo que para 2031 el país pueda comerciar con mercados que representen el 90% de la población mundial, una meta que vinculó con la posibilidad de incrementar las exportaciones, la competencia y la productividad.

Hacia el cierre de su exposición, Milei volvió a expresar su confianza en el rumbo económico de su administración y aseguró que Argentina atraviesa una transformación que podría dar lugar a un período de crecimiento sostenido. En ese marco, sostuvo que el país ingresó en lo que definió como un siglo de oro liberal.

Por último, el mandatario adelantó que el próximo 30 de noviembre presentará su nuevo libro, La moral como política de Estado, en el Palacio Libertad, donde profundizará sus ideas sobre economía, ética y las decisiones de gobierno.